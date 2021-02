‘We moesten even aan de noodrem trekken’

Het Gentse softwarebedrijf Showpad groeide bijna tien jaar lang explosief. Maar de coronacrisis betekende voor 52 werknemers einde contract. ‘Wacht je te lang, dan breng je het grotere geheel in gevaar’, zegt CEO Pieterjan Bouten.

O p de handpalmen van Pieterjan Bouten zijn sporen van een val te zien: bij het kitesurfen is hij op de rotsen gekletterd. ‘De adrenaline die ik in de eerste jaren vooral kreeg van Showpad zoek ik nu in extreme sporten zoals kitesurfen en mountainbiken.’

Pieterjan Bouten (39)

Begon zijn professionele carrière in 2006 bij Accenture.

Was vanaf 2007 aan de slag bij het Gentse sociale medium Netlog, waar veel start-ups uit voortkwamen.

Zette in 2010 met Louis Jonckheere en Jeroen Lemaire de digitale applicatiebouwer In The Pocket op, waar later Showpad uit groeide.



Van tabletapp naar AR

Showpad begon als een tabletapp voor verkoopteams van bedrijven. Die konden er klanten mee benaderen zonder papieren brochures of folders - alles zat in de app. Maar sommige klanten, zoals de compressorenfabrikant Atlas Copco, staan nu al veel verder. Ze toveren met augmented reality hun machines virtueel, in 3D, tevoorschijn bij de klant. ‘We voorzien verkoopteams niet alleen van het materiaal over hun product en diensten, ze kunnen dat ook personaliseren voor de klanten’, zegt Bouten.

Ook data zijn belangrijk. ‘Hoeveel minuten bekeek de klant de video die je vorige week deelde? Sloot een collega een contract af in een sector waar jij ook een deal kan sluiten? Die data zijn relevant.’

Het Gentse softwarebedrijf, dat het verkoopproces bij bedrijven digitaliseert (zie inzet), heeft er nochtans allerminst een rustig jaar op zitten. Op 31 maart 2020, het coronavirus rolde nog maar pas over de wereld, kondigde het bedrijf aan 52 van 470 werknemers te ontslaan. Bouten en zijn medeoprichter Louis Jonckheere moesten voor het eerst in hun bijna tienjarig bestaan raken aan het adagium van groeien, groeien, groeien.

Nu het bedrijf weer aanwerft, geeft Bouten tekst en uitleg in de lege Showpadkantoren: medewerkers mogen tot september kiezen waar ze werken.

U greep aan het begin van de crisis meteen in. Is dat verrassend voor een bedrijf dat andere bedrijven helpt te digitaliseren?

Bouten: ‘Je moet daarvoor terug naar de geest van die dagen. De lockdown begint, er is onzekerheid op de markt, beurzen kelderen. We zijn voor groei afhankelijk van extern kapitaal. De vraag was: hoeveel cash staat nog op de balans? We deden in juni 2019 een grote kapitaalronde (70 miljoen dollar, red.), dus er was reserve. Maar in het slechtste geval valt de groei weg en is dat bedrag er in een halfjaar door. Het stond niet in ons draaiboek snel opnieuw kapitaal op te halen. We moesten even aan de noodrem hangen.’

‘We hebben de luxe dat we bijna een jaar verder zijn. Elk bedrijf hield zijn softwarelicenties tegen het licht, maar het viel uiteindelijk mee. Eind maart hadden we twee doelen: kosten besparen en klanten bijhouden. Die haalden we. Onze verkoop lag in 2020 even hoog als in 2019, maar we hebben er 80 procent minder cash voor verbrand. Tegelijk was er een kleine uitval in ons klantenbestand. Klanten in industrieën die zwaar getroffen zijn door corona, zoals de luchtvaartmaatschappijen of de hotels, zijn maar 3 procent van onze totale omzet.’

Schermvullende weergave

Voor Showpad was het de eerste keer snoeien in zijn bestaan. Hoe ging u daar als ondernemer mee om?

Bouten: ‘De voorbije 18 maanden waren intens. Eind 2019 namen we in de Verenigde Staten afscheid van enkele topmanagers na een verschil in visie. Goede mensen, maar niet op het juiste moment. Als CEO ben je dan de trainer: als je vaststelt dat de ploeg niet meer draait, moet je spelers wisselen. Je zit met een gat in je management. Daar kwam corona bovenop. We moesten snel handelen. We konden geen beroep doen op tijdelijke werkloosheid, want onze mensen konden werken. Wacht je te lang, dan breng je het grotere geheel in gevaar.’

We runnen Showpad heel professioneel, de stap naar de beurs zou niet groot mogen zijn. Pieterjan Bouten CEO Showpad

‘Maar we deden het niet kil. Niet met een Excel en een ontslag via Zoom. We hadden met iedereen een persoonlijk gesprek. In de VS was iedereen verzekerd van een zorgverzekering tot het eind van het jaar. We hebben ook een taskforce opgezet om die mensen aan een job te helpen. Dat is bij de meesten binnen een paar weken gelukt. Sommigen hebben we zelfs weer aangeworven. Dat hoort bij ondernemen.’

De uitval onder klanten was laag. Bedrijven kiezen nochtans twee richtingen in deze pandemie: of ze gaan all-in op digitalisering, of ze zetten alle investeringen on hold.

Bouten: ‘De drang om te digitaliseren is er echt wel. We hebben in het laatste kwartaal van 2020 zowel in Europa als in de VS een paar van onze grootste contracten van de voorbije tien jaar afgesloten. Veel bedrijven die al op weg waren, investeren gerichter in hulpmiddelen waarvan ze weten: die maken voor ons het verschil. Veel van onze klanten hebben commerciële teams die vroeger fysiek naar de klant gingen en nu via Zoom een product moeten verkopen. We helpen hen dat te doen.’

In november kwam er voor het eerst een onafhankelijke bestuurder aan boord. Matthew Schiltz was CEO van de online handtekeningendienst Docusign, die nu op de beurs noteert. Blijkt daaruit een ambitie voor een beursgang?

Bouten: ‘De beursgang van UnifiedPost (e-facturatie, in september 2020 naar Euronext getrokken, red.) inspireerde ons wel, moet ik erkennen. Het is op de korte termijn, in 2021, niet aan de orde - het zou ons te veel afleiden. Maar beleggers tonen wel steeds meer aandacht voor bedrijven met businessmodellen zoals het onze, met een recurrente omzet. We hebben 1.200 klanten. Ze blijven, er komen erbij en onze brutomarge ligt rond 80 procent.’

‘We runnen Showpad heel professioneel, de stap naar de beurs zou niet groot mogen zijn. Maar ik ben afhankelijk van de timing en de wensen van mijn investeerders. Dat zijn investeerders die alles al gezien hebben. Matt is CEO geweest van een bedrijf zoals Showpad en kent het operationeel management. Hij stelt misschien maar twee à drie vragen, maar die zijn er wel boenk op. Daaruit blijkt dat hij de nuances snapt.’

In vorige interviews was u wel eens forser in uw ambities. De recurrente omzet zou naar 100 miljoen dollar gaan in 2021 en u zou uitbreiden naar Azië. Zijn die doelstellingen behaald?

Bouten: ‘Met de groei die we in het vooruitzicht stellen voor dit jaar zullen we in omzet er niet ver vanaf zitten. We openden onder de radar een kantoor in Australië, via een Britse werknemer die naar daar verhuisde. Azië is een megamarkt. Dat stond op onze planning, de eerste stap is nu gezet.’

Schermvullende weergave ©jonas lampens

Showpad besloot heel vroeg in de pandemie zijn personeel van thuis uit te laten werken en laat het zeker tot september toe dat van eender waar te doen. Is duidelijkheid cruciaal?

Bouten: ‘Mijn broer woont in Hongkong, dus ik volgde in januari en februari vorig jaar al even hoe ze daar in lockdown zaten. Twee weken voor de Belgische regering in maart besliste in lockdown te gaan zei ik al: kom, we gaan thuiswerken. Als iemand dat kan, zijn wij het. Natuurlijk is dat voor niemand gemakkelijk, ook voor mij niet. We waren toen net aan het bouwen en zaten in een huurwoning. Ik had geen aparte bureau en deed mijn calls in de slaapkamer. Ik heb als CEO toen geleerd mezelf meer als mens te tonen.’

‘Natuurlijk moet je de bakens blijven uitzetten en mensen verantwoordelijk houden. Maar we hebben veel geïnvesteerd in welzijn. In mei en juni kon iedereen vier vijfde werken, zonder dat het van hun vakantie of loon afging. Iedereen kreeg een abonnement op de meditatieapp Calm. Ik voel zelf als geen ander hoe talloze Zoom-calls per dag je afstompen. Ik heb in de zomer alle werknemers persoonlijk een kaartje geschreven, zodat ze nog eens iets fysieks kregen. Ik heb me daar wel wat aan mispakt, want ik heb daar meer dan zes dagen over gedaan.’

Dat klinkt mooi, maar hoe runt u als CEO nog eens zoveel maanden een bedrijf volledig virtueel?

Bouten: ‘Mensen willen kunnen plannen. De kinderen van mijn CFO zitten al sinds het begin van de pandemie thuis. Ik zie mijn kinderen graag, maar ik zou zot worden. Ons beleid is nu dat je werkt waar je wilt. Tegelijk zijn we voor alle teams rollen aan het oplijsten: hoe vaak moet iemand op kantoor zijn?’

‘We schatten dat managers, wie net begint en wie wat meer begeleiding nodig heeft in de toekomst een à twee dagen naar kantoor komen. Maar we zijn ook mensen aan het aanwerven die niet in de buurt van een kantoor wonen. We hebben net een vrouwelijke ontwikkelaar uit Istanboel aangenomen. De markt met talent ligt wagenwijd open.’

Wat gebeurt met die kantoorruimte?