'We zijn veel meer dan de IT-afdeling van Ethias'

Ooit werd het weggezet als 'de IT-afdeling van de verzekeraar Ethias'. Maar inmiddels is het informaticabedrijf NRB uit Herstal in ons land uitgegroeid tot een van de grootste spelers in zijn sector. 'Een publiek aandeelhouderschap heeft zijn voordelen', zegt CEO Pascal Laffineur.

NRB, met hoofdkwartier in Herstal, heeft een jaar vol overnames achter de rug. De ICT-speler legde in Frankrijk de hand op Trigone, in België nam hij Prodata Systems, Infohos, People & Technology en Computerland over.

De groepsomzet steeg met 18 procent naar 413 miljoen euro. 10 procent daarvan komt van acquisities. 'De overnames maakten deel uit van ons industriële plan 2017-2022', zegt Laffineur. 'We genereren cash en hebben weinig schulden. We hebben de overnames kunnen doen zonder kapitaalverhoging en zonder een beroep te doen op veel schuldfinanciering.' Het bedrijfsresultaat ging vorig jaar 20,3 procent hoger naar 44,9 miljoen euro.

Dit jaar verwacht NRB de 500 miljoen euro omzet te overschrijden, een jaar eerder dan gepland. Tegen 2026 moet dat 750 miljoen euro zijn, waarbij 60 procent van de groei van overnames komt.

Klanten

De pandemie had vorig jaar weinig impact op de cijfers omdat NRB met langetermijncontracten werkt. 'Ik ben wat ongeruster voor 2021. Er zou een vertraging van de bestellingen kunnen zijn doordat klanten projecten uitstellen.'

De klanten van de groep, die in verschillende pijlers is georganiseerd, zijn te vinden in de openbare en de sociale sector, bij internationale organisaties, in de industrie en bij nutsbedrijven, in de financiële sector en in de gezondheidssector. Met de overname van Computerland komen daar nu middelgrote ondernemingen bij.

NRB ziet duidelijk groeikansen in Vlaanderen. In dat verband krijgt het Zaventemse Prodata Systems grote autonomie. In Frankrijk is er ook nog veel mogelijk, bijvoorbeeld in de verzekeringssector.

Laffineur is trots op de clouddiensten van zijn bedrijf die volgens een extern onderzoek hoog scoren bij de klanten. De groep is de komende jaren van plan nog meer te werken in de industrie, maar heeft ook ambities voor ICT-diensten in lifesciences.

Privacy

Met 3.200 medewerkers heeft NRB voldoende kritische massa in de concurrentie met grote internationale groepen, aldus de CEO. 'Mensen zijn gevoelig voor wat met hun data gebeurt. Het is belangrijk dat burgers en patiënten weten dat hun data worden beheerd in datacenters in België door een bedrijf met Belgische aandeelhouders.'

80% Zo'n 80 procent van de omzet van NRB komt van buiten Ethias.

De verzekeraar Ethias bezit 68 procent van de aandelen, 12 procent is in handen van het Luikse Nethys. De topman van Ethias, Philippe Lallemand, zei eerder dat het 'makkelijker zou zijn als NRB helemaal van ons was'. Laffineur is alleszins tevreden met het aandeelhouderschap. 'Ze laten ons met een langetermijnvisie werken. Daarbij zijn wij niet langer de IT-afdeling van Ethias. Zo'n 80 procent van onze omzet komt van buiten Ethias.'

Digitale transformatie

NRB zet voluit in op de 'digitale transformatie' van ondernemingen en instellingen. 'Het gaat over veel meer dan een webshop installeren en telewerk mogelijk maken', zegt Laffineur. 'Het gaat over een diepe transformatie. Technologie is daar maar een klein deel van.'

Digitale transformatie gaat over meer dan webshops en telewerken. Pascal Laffineur CEO NRB