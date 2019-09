WeWork-flop brengt Silicon Valley in diskrediet

De beursgang van de hippe coworkingaanbieder WeWork zakt in als een kaartenhuisje. Sommigen zien er een bewijs in dat het gehypete unicornmodel zijn beste tijd heeft gehad.

WeWork groeide in enkele jaren uit tot een uithangbord van het ‘nieuwe werken’ dat eigen is aan snelgroeiende technologische start-ups. Het New Yorkse bedrijf, dat nog maar negen jaar bestaat, ontwerpt en verhuurt kantoorruimtes aan individuele ondernemers en jonge bedrijven. Zijn coworkingmodel verschilt van het klassieke kantoorverhuur omdat het sterk de nadruk legt op het delen van ruimtes en faciliteiten, en het bevorderen van een ‘community’ onder zijn klanten.

WeWork verleidde de grote zakenbanken JP Morgan Chase en Goldman Sachs, die al vroeg geld in het bedrijf stopten. Zijn grootste slag sloeg oprichter Adam Neumann in 2017, toen hij de Japanse gigant Softbank overhaalde massaal te investeren in de expansie van zijn bedrijf. Softbank pompte in totaal 10,65 miljard dollar in The We Company, de vennootschap achter WeWork, dat met het geld een indrukwekkende reeks overnames kon doen.

Unicorn

De steun van Softbank, dat de taxiapp Uber en het Chinese e-commerceplatform Alibaba hielp groot te maken, zette WeWork meteen op de radar van Silicon Valley. Het bedrijf werd gezien als het zoveelste in een lange rij succesvolle unicorns: disruptieve start-ups die met het geld van investeerders razendsnel kunnen groeien en marktaandeel afsnoepen van gevestigde bedrijven, om daarna tegen een topwaardering naar de beurs te gaan of verkocht te worden aan een grote speler.

Komt er een recessie, dan dreigen de inkomsten van de coworkingaanbieder WeWork niet meer te volstaan om de schulden af te betalen.

Alleen lijkt dat droomscenario deze keer anders uit te draaien. The We Company besliste maandagavond te elfder ure de roadshow voor zijn beursintroductie, die gepland was voor later deze maand, af te blazen. De beursgang dreigde uit te draaien op een flop. Ondanks een gigantische afwaardering - begin dit jaar werd WeWork 47 miljard dollar waard geacht, intussen is sprake van hooguit 12 miljard - was de kans groot dat onvoldoende kopers zouden worden gevonden voor de aangeboden aandelen.

Dat WeWork in enkele maanden tijd van een financieel hebbeding tot een toxische investering transformeerde, heeft meerdere redenen. Topman Neumann oogst heel wat kritiek wegens zijn lakse omgang met de regels van behoorlijk bestuur, al werden die bezwaren door vroegere investeerders onder de mat geveegd.

Crisisbestendigheid

Ook worden vragen gesteld bij de crisisbestendigheid van het WeWork-model. Het bedrijf haalt zijn winstmarge in essentie uit het verschil tussen de prijs die het voor zijn vastgoed betaalt, en de prijs waartegen het zijn kantoren kan verhuren. Het probleem is dat de kosten vastzitten in langetermijncontracten, terwijl de huurinkomsten op korte termijn kunnen schommelen. Komt er een recessie, dan dreigen de inkomsten niet meer te volstaan om de schulden af te betalen.

Het helpt niet dat de banken WeWork een deadline hebben opgelegd: als het bedrijf een kredietlijn van 6 miljard dollar wilt behouden, moet het voor het einde van dit jaar minstens 3 miljard dollar ophalen met een beursgang. Het is maar de vraag of dat nog lukt. Mogelijk moet het bedrijf op zoek naar alternatieve financiering. Softbank dreigt zich zwaar te verbranden aan het dossier.

Selectiever

Sommigen zien in het debacle zelfs een indicatie dat het unicorn-model van Silicon Valley op springen staat. Wellicht is het te vroeg daar grote uitspraken over te doen. Niet alleen is WeWork geen klassiek techbedrijf zoals Facebook of Uber, er was ook een vrij grote consensus dat de waardering bij de jongste kapitaalronde te hoog werd opgeklopt.