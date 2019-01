Websitebeheerder Combell zet jaar shoppend in

Na het Antwerpse Nucleus eerder deze week lijft het hostingbedrijf ook het Nederlandse iXL Hosting in.

Het nieuwe jaar is nog maar twee weken ver en het Gentse Combell heeft al twee overnames achter de kiezen. In Nederland gaat sitebeheerder iXL Hosting voor de bijl. Het bedrijf uit Ede met negen medewerkers telt zowat 8.000 klanten en beheert meer dan 60.000 websites.

Combell verstevigt met de acquisitie zijn marktleiderspositie in Nederland. De sitebeheerder voor kmo's en zelfstandigen is na 17 overnames de voorbije jaren ook het nummer één in België, Denemarken en Zwitserland. Alles samen telt Combell 800.000 klanten.