Wissel aan de top bij datingapp Tinder

Opvallend is dat Nyborg, de eerste vrouw aan het hoofd van Tinder sinds het ontstaan in 2012, haar echtgenoot leerde kennen via de datingapp. Voor Tinder was ze aan de slag bij de start-up Headspace. Ze werkte ook meer dan vier jaar voor Apple, waar ze verantwoordelijk was voor de App Store-abonnementen in Europa. Nyborg is van Noorse en Nederlandse afkomst en studeerde en werkte lange tijd in het Verenigd Koninkrijk.