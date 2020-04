Xerox bergt vijandig bod op HP op

De coronapandemie doet een van de grootste overnamepogingen in de techsector sneuvelen. Xerox heeft zijn vijandig bod op HP opgeborgen wegens de grote economische onzekerheid.

Xerox staakt zijn pogingen om de bestuurders van HP te overhalen zijn overnamebod te steunen. Het bedrijf uit Norwalk, in de oostelijke Amerikaanse staat Connecticut, zegt wel te blijven geloven in de logica van een fusie met HP, de computerfabrikant die in Palo Alto aan de Amerikaanse westkust gevestigd is. Mogelijk komt de deal later toch weer op tafel, zegt een bron in het bedrijf.

‘De wereldwijde gezondheidscrisis en de daaruit voortvloeiende macro-economische en financiële onrust hebben een omgeving gecreëerd die niet bevorderlijk is voor Xerox om een ​​overname van HP voort te zetten’, klonk het dinsdagavond in een verklaring van Xerox.

Het is al de tweede keer in twee jaar tijd dat Xerox een grote deal de mist ziet ingaan.

Het techbedrijf, dat bij de meeste mensen bekend is als een maker van kopieerapparaten, wilde in zijn laatste overnamebod 18,4 dollar en 0,149 Xerox-aandelen betalen per aandeel van HP. Dat waardeerde HP, dat behalve computers ook printers maakt, op zowat 35 miljard dollar. Het bod zou aflopen op 21 april.

HP zegt dat het in staat is zelf waarde te creëren voor zijn aandeelhouders. ‘We hebben een gezonde kaspositie en een balans die ons in staat stellen onverwachte uitdagingen, zoals de wereldwijde pandemie, het hoofd te bieden, met behoud van de strategische mogelijkheden voor de toekomst.’

Hevig verzet

HP verzette zich hevig tegen de overname door Xerox omdat het vreesde dat het fusiebedrijf te zwaar met schulden overladen zou zijn, wat in het huidige economische klimaat slecht kan uitdraaien. Het aandeel van HP daalde dinsdagavond, nadat het nieuws over de intrekking van het bod via de krant The Wall Street Journal was uitgelekt, met 1,5 procent. Xerox sloot weinig veranderd.

Beide bedrijven verdienen vooral geld met hardware als printers. Maar dat is een krimpende markt die ze proberen te compenseren door meer te investeren in software. Xerox had voorgerekend dat een fusie 2 miljard dollar besparingen en ruim 1 miljard dollar extra omzet kon genereren.