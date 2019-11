Zoon Christian Leysen aan het roer bij Xylos

Xylos, dat in het eind maart afgelopen boekjaar een omzet haalde van 42,6 miljoen euro, is een leverancier van drie soorten ICT-oplossingen: infrastructuur- en platformdiensten, advanced workplace solutions en trainingen en coaching. De onderneming is in handen van AXE Investments, de holding van de familie Leysen en de investeringsvennootschap Ackermans & van Haaren . Ook de logistieke speler Ahlers behoort tot AXE.