Zuid-Korea breekt appwinkels open met nieuwe wet

Grote uitbaters van appwinkels, zoals Google en Apple, mogen appbouwers in Zuid-Korea niet langer dwingen enkel hun betaalsystemen te gebruiken.

De wet, die door het Zuid-Koreaanse parlement werd goedgekeurd, zou het de grote techbedrijven onmogelijk maken commissies in te houden op verkopen binnen de app.

Het is voor eerst dat een grote economie zo'n maatregel neemt. Wereldwijd is er kritiek op Apple en Google omdat ze appbouwers dwingen hun betaalsystemen te gebruiken en daarbij commissies innen die oplopen tot 30 procent. Ook in Europa liggen de appwinkels onder vuur bij overheden en bedrijven.

De wet is een opsteker voor innovatie en concurrentie en voor de keuzevrijheid van de consument. Match Group, eigenaar van de app Tinder

De wet, die mogelijk begin volgende maand al wordt ondertekend door president Moon Jae-in, wordt informeel de 'anti-Google'-wet genoemd. Het gaat om een amendement bij een telecomwet dat focust op 'operatoren met dominante marktposities'. Zij mogen niet langer betaalsystemen opdringen noch op 'ongepaste wijze' het herzien of wissen van mobiele content op appmarkten vertragen.

Het Zuid-Koreaanse parlement kwam in actie toen Google vorig jaar bekendmaakte dat het zijn betaalsysteem verplicht zou maken voor apps die geen games zijn. Vanaf oktober zou er een commissie van 30 procent worden geïnd.

Kwaliteit

'We gaan nadenken over hoe deze wet na te leven en toch een model te handhaven dat een besturingssysteem en appwinkel van hoge kwaliteit biedt', zei Google.

Net zoals het ontwikkelaars geld kost om een app te ontwikkelen, kost het ons geld om een besturingssyteem en appwinkel te bouwen en te onderhouden. Google

Het bedrijf legt uit dat de inkomsten van de appwinkel helpen het besturingssysteem Android gratis te houden. 'Het is een model dat de kosten van een toestel laag houdt voor consumenten en zowel platformen als ontwikkelaars toelaat financieel te slagen. Net zoals het ontwikkelaars geld kost om een app te ontwikkelen, kost het ons geld om een besturingssysteem en appwinkel te bouwen en te onderhouden.'

Apple verwees naar een eerdere reactie, toen werd gezegd dat de wet het vertrouwen van de gebruikers in de appwinkel zou verminderen. 'Dat leidt tot minder opportuniteiten voor de meer dan 482.000 geregistreerde ontwikkelaars in Zuid-Korea', aldus het bedrijf. Volgens Apple hebben de Zuid-Koreaanse ontwikkelaars met Apple al meer dan 6,2 miljard euro verdiend.

Precedent

De Zuid-Koreaanse wet wordt door tal van partijen gezien als een belangrijk precedent. Zo is ze een steun in de rug voor een drietal Amerikaanse senatoren die eerder deze maand een soortgelijke wet indienden.

Een woordvoerder van de Amerikaanse Match Group, die de datingapp Tinder bezit, had het over een 'historische actie' en roemde het leiderschap van de Zuid-Koreaanse volksvertegenwoordigers. De wet is een opsteker voor de innovatie, concurrentie en keuzevrijheid van de consument, aldus de groep.

Het Amerikaanse Epic Games, dat de game Fortnite maakt, voert juridisch actie tegen de commissies die Apple en Google opleggen. De nieuwe Zuid-Koreaanse wet zal de gamemaker toelaten rechtstreeks te handelen met de gebruikers.

Vorige week werd bij de schikking van een juridisch conflict in de VS bekend dat Apple ontwikkelaars toelaat externe betaalopties te promoten. Daarbij blijven wel beperkingen gelden. Zo mogen ontwikkelaars nog altijd geen externe betalingen promoten in de app.