Zwitserland ontpopt zich tot crypto-paradijs

Terwijl de meeste toezichthouders voorstander zijn van een harde aanpak, tonen de Zwitsers zich opvallend gastvrij voor bedenkers van nieuwe virtuele munten.

Een vernieuwende methode om snel geld op te halen voor beloftevolle start-ups? Of gewoon een manier om nietsvermoedende spaarders snel veel geld afhandig te maken? Zowat overal ter wereld breken toezichthouders zich tegenwoordig het hoofd over wat ze moeten aanvangen met de golf van ICO's dieover de financiële wereld rolt.

Via een ICO - kort voor 'Initial Coin Offering', zeg maar digitale beursgang - proberen bedrijven geld op te halen door een eigen virtuele munt uit te geven. Spaarders of beleggers die zo'n digitale munt of token kopen, kunnen die dan later gebruiken op bepaalde goederen of diensten te kopen bij dat platform.

4,2 miljard ICO-hype Vorig jaar werd er 4,2 miljard dollar opgehaald met de uitgifte van nieuwe virtuele munten.

ICO's bestaan al een tijdje, maar ze braken vorig jaar pas echt door bij het grote publiek dankzij de hype rond de bitcoin. In de hoop om 'the next big thing' na de bitcoin goedkoop op de kop te kunnen tikken, stortten beleggers massaal op de ICO-markt. Volgens de gespecialiseerde website CoinSchedule werden er in 2017 wereldwijd 225 nieuwe cryptomunten gelanceerd via een ICO, goed voor een bedrag van meer dan 4 miljard dollar.

Wilde Westen

Alleen geldt de ICO-markt vandaag nog altijd als het Wilde Westen van de beleggerswereld. Uitgiftes van virtuele munten worden totaal niet gereguleerd, wat betekent dat beleggers ook grote risico's lopen om opgelicht te worden. Zo ontstond er eerder deze maand onrust na berichten over fraude met Tether, een munt waarin beleggers wereldwijd al meer dan 2 miljard euro in hadden gestoken.

Afgelopen week waarschuwde de Europese financieeltoezichthouder ESMA andermaal dat beleggers al hun geld dreigen te verliezen als ze zich inlaten met virtuele munten. Ook de Amerikaanse beurswaakhond staat wantrouwig tegen de hype, terwijl China in september besloot om ICO's niet langer toe te laten.

Toch staat niet elk land zo vijandig tegen het fenomeen. Zo profileert Zwitserland zich steeds meer als 's werelds ICO-paradijs. Veel van de virtuele muntuitgiftes die de voorbije maanden plaatsvonden werden al vanuit Zwitserland georganiseerd, en Bern lijkt vastbesloten om nog meer ICO's aan te trekken.

Gelijkschakelen met aandelen

Ik hoop dat iedereen binnen vijf tot zes jaar over Zwitserland als 'cryptonatie' spreekt. Johann Schneider-Ammann Zwitserse minister van Economie

De Zwitserse minister van Economie, Johann Schneider-Ammann, had vorige maand nog aangegeven dat hij van zijn land een 'cryptonatie' wil maken en dat mogelijk de bestaande wetgeving zal versoepeld worden om dat mogelijk te maken.

In afwachting daarvan publiceerde de Zwitserse financieeltoezichthouder vrijdag alvast een set nieuwe richtlijnen die het voor start-ups makkelijker moet maken om virtuele munten uit te geven.