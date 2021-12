Christiaens koopt sectorgenoot Harmonize IT

De West-Vlaamse IT-groep Christiaens legt de hand op Harmonize IT, een sectorgenoot met een focus op de chemiesector. De prijs van de transactie is niet bekend.

Christiaens levert IT-diensten aan kleine en middelgrote bedrijven. Sinds midden vorig jaar zit het voor de helft in de handen van het investeringsfonds Sofindev. De familie Christians bezit de andere helft van de aandelen. Het bedrijf werkt onder meer voor Dovy Keukens, de groente- en fruitgroep BelOrta, de koekjesmaker Jules Destrooper en Plopsaland.

Met de investering in sectorgenoot Harmonze IT komen daar een zestigtal klanten bij, voornamelijk uit de chemiesector. Christiaens en Harmonize IT zijn samen goed voor meer dan 660 klanten, 70 medewerkers en een totale omzet van 20 miljoen euro.