EdgeConneX bouwt datacenter in Ternat

Het Zweedse bedrijf EdgeConneX gaat in Ternat een datacenter bouwen met een vermogen van 20 megawatt. De opstart is voor begin 2023.

EdgeConneX is een uitbater van datacenters uit de portefeuille van het Zweedse infrastructuurfonds EQT. Het nieuwe datacenter wordt het eerste van het bedrijf in ons land. Wereldwijd wordt België de 40ste markt waar EdgeConneX actief is.

De keuze voor Ternat heeft alles te maken met de nabijheid van Brussel. ‘Het is de thuisbasis van duizenden bedrijven en fungeert als een belangrijke toegangspoort tot en in Europa, wat de vraag naar datacentercapaciteit stimuleert van wereldwijde serviceproviders die lokale klanten in de Benelux-regio willen ondersteunen’, legt het bedrijf uit in een persbericht.