iPhone 12 moet Apple in 5G-race houden

Met de iPhone 12 voert Apple de druk op de concurrentie op. Voor Samsung en Huawei had 2020 het jaar van de doorbraak van hun 5G-telefoon moeten worden, maar door het coronavirus zijn ze hun voorsprong deels kwijt.

'De iPhone betreedt een nieuw tijdperk.' Tim Cook, de topman van Apple, was dinsdagvond in zijn nopjes met de hagelnieuwe smartphone, de iPhone 12. In een gelikte presentatie vanuit de thuisbasis Cupertino kwam hij superlatieven tekort voor het toestel, dat in vier verschillende modellen verschijnt en compatibel is met 5G.

Dat netwerk, dat voor de volgende generatie turbosnel mobiel internet staat, belooft volgens Cook messcherpe foto's, een ware sportbeleving tijdens live gamewedstrijden én een betere privacybescherming.

Maar Apple presenteert een 5G-telefoon waarvoor de technologie nog lang niet overal aanwezig is. De aanwezigheid van de Zweedse topman van Verizon, dat in de VS mee het netwerk uitrolt, verbloemt dat niet. Het feit is dat de telecombedrijven wereldwijd het 5G-netwerk nog niet overal ter beschikbaar kunnen stellen.

Beleggers onthaalden de iPhone 12 lauwtjes, wat resulteerde in een koersdaling van 3 procent.

Kroonjuweel

De iPhone is sinds de lancering van de smartphone in 2007 het kroonjuweel van Apple. Ieder jaar brengt het bedrijf een nieuwe telefoon op de markt en verkoopt er dan honderden miljoenen van. De doorlopende verkopen van vorige generaties veroorzaken daarnaast een sneeuwbaleffect. Maar de winst van Apple stagneert al een tijdje.

Daardoor leek de iPhone aan belang in te boeten. Apple stak voorbije jaren niet voor niets veel geld in de iPad, een slim horloge en de MacBook. Intussen is de aandacht gevestigd op de dienstentak, met de muziekdienst Apple Music, de betalingsdienst Apple Pay en de streamingdienst Apple TV.

Hoewel die applicaties terrein winnen, blijft de iPhone een serieuze bijdrage leveren aan de omzetgroei van het bedrijf. De opbrengsten komen dit jaar uit op 270 miljard, waarvan de smartphone 150 miljard dollar bijdraagt. Volgend jaar stijgen de inkomsten naar verwachting voort, denkt Siddy Jobe, de portfoliomanager van Econopolis.

'Tijdens de voorbije maanden hebben mensen grote winkelaankopen uitgesteld. Ze willen wellicht toeslaan nu de iPhone 12 er is', zegt Jobe. 'De volumes van deze telefoon zullen waarschijnlijk die van de vorige generaties voorbijschieten.'

Ook de vermaarde Apple-watcher Katy Huberty, kapitaalanalist bij Morgan Stanley, voorspelt in het gunstigste geval dat het bedrijf 240 miljoen toestellen verkoopt. Daardoor stijgt het mondiale marktaandeel van de iPhone met 9 procent.

Analisten denken dat de nieuwe golf aan iPhone-aankopen vergelijkbaar zal zijn met die van 2014. Toen lanceerde Apple een smartphone met een groter scherm.

Samsung en Huawei

Voor twee Apple-concurrenten had 2020 het jaar van de doorbraak van de 5G-telefoon moeten worden. Maar door het wegvallen van de Olympische Spelen en het Europees kampioenschap voetbal grepen Samsung en Huawei naast de jackpot, ziet Jobe.

'Operatoren waren gretig om hun 5G-netwerk versneld uit te rollen tijdens die events. Daar had zowel Samsung en Huawei meer uit kunnen halen.' Nu krijgt Apple volgens hem de kans de Aziatische rivalen met 5G-telefoons op mondiale schaal bij te houden.

Op het eigen continent blijven Samsung en Huawei heer en meester. Samsung vooral in Zuid-Korea en Japan, Huawei in China.

Maar daarbuiten berokkent de handelsoorlog het Chinese Huawei behoorlijke schade. 'De Verenigde Staten verbieden Amerikaanse consumenten apparatuur te kopen van Huawei en dwingen Europese landen niet meer in zee gaan met het bedrijf. Dat levert flinke reputatieschade op.'

Toch kan ook Apple averij oplopen. Zo'n 10 tot 20 procent van de wereldwijde omzet komt uit China. 'Een handelsoorlog heeft natuurlijk twee kanten', zegt Corné van Zeijl, analist bij Actiam. 'Je ziet in China steeds meer een anti-Amerikaanse houding. De verwachting is dat de spanningen alleen maar oplopen, waardoor ook Apple minder smartphones verkoopt.'

Epic Games

De financiële markten blijven desalniettemin in de ban van Apple. Met een marktkapitalisatie van ruim 2.000 miljard dollar is het bedrijf meer waard dan de beurzen van de meeste grote landen. Enkel die van de VS, China en Japan zijn nog meer waard.

Was het aandeel Apple voorheen goedkoop, analisten vinden het nu prijzig. 'De koers is nu 38 keer de verwachte winst, het is van een heel goedkoop naar een duur aandeel gegaan', zegt Van Zeijl. Volgens de analist is dat te rechtvaardigen, mits de dienstentak op termijn een substantieel deel van de omzet gaat uitmaken.

Maar moeilijkheden liggen op de loer. Apple is in een felle juridische strijd verwikkeld met de gamesproducent Epic Games over de commissie van 30 procent via de Appstore. Het is een belangrijke zaak, want als Epic wint, is het hek van de dam. De rechtszaak kan evenwel jaren duren. 'Als Apple verliest, blijft slechts een simpel hardwarebedrijf over', aldus Van Zeijl.