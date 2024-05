Na maanden van sluimerende ontevredenheid brak deze week een open oorlog uit over de strategische koers van het softwarebedrijf Unifiedpost. Grootaandeelhouder Alychlo wil verandering, terwijl het bestuur en management geduld prediken. ‘Dat Alychlo mee komt trappen, in plaats van petjes in de wielen te gooien’, zegt oprichter en CEO Hans Leybaert.