Wereldwijde IT-panne weegt op vooruitzichten van beveiliger CrowdStrike

Het cybersecuritybedrijf CrowdStrike trekt in de tweede jaarhelft 60 miljoen dollar uit om klanten te sussen na het incident van 19 juli, toen door een softwarefout miljoenen computers crashten.

CrowdStrike veroorzaakte op 19 juli een wereldwijde internetpanne door een kleine software-update. Zowat 8,5 miljoen Microsoft-computers toonden hun gebruikers het gevreesde ‘blue screen of death’, het blauwe scherm dat je vertelt dat je toestel gecrasht is. Omdat de computers manueel moesten worden hersteld, leidde dat tot urenlange storingen, onder meer aan check-inbalies en allerlei automaten.

Uitstel

Het kwartaalrapport dat CrowdStrike woensdag nabeurs bekendmaakte, kon de zorgen van de beleggers enigszins wegnemen. CEO George Kurtz zei dat het incident voor vertraging heeft gezorgd in het afsluiten van nieuwe contracten, maar ook dat de meeste deals nog altijd ‘in de pijplijn’ zitten. Vrij vertaald: er is uitstel, maar geen afstel van nieuwe contracten. Financieel directeur Burt Podbere verwacht dat de impact van het incident ongeveer een jaar zal aanhouden. In de tweede helft van volgend jaar ziet hij de groei weer versnellen.