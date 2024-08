Unifiedpost-CEO over verkoop 'kroonjuweel' in Nederland: 'Dit is geen uitverkoop'

Unifiedpost verkoopt zijn identificatiedivisie in Nederland voor 133 miljoen euro aan een investeringsfonds. Daarmee schoont het Terhulpense bedrijf zijn balans op, maar is het ook een van zijn belangrijkste winstmotoren kwijt. 'We focussen op onze kernactiviteiten', zegt CEO Hans Leybaert.