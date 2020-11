160 jaar oud Bleckmann wrijft zich in de handen bij Black Friday

De Belgische magazijnen van het modelogistiekbedrijf Bleckmann plukken de vruchten van de boomende e-commerce. Black Friday zet een extra boost op de forse groei.

In de magazijnen van Bleckmann staan honderden lange rijen opeengestapelde kartonnen dozen. Werknemers vissen kledingstukken uit de rekken en plaatsen die in grote winkelkarren met 24 vakjes. ‘De duurste zwembroek hier kost 12.500 euro!’ lacht de fabrieksbaas.

In de vestigingen van Bleckmann passeren elk jaar 300 miljoen pakjes. De 160 jaar oude logistiekfirma is gespecialiseerd in ‘omnichanneloplossingen’ voor internationale kledij- en lifestylemerken. Zo neemt de vestiging in Grobbendonk de volledige logistieke keten over van het Britse kledingmerk Superdry. Bleckmann organiseert het transport van alle producten, belevert winkels en groothandelaars én regelt de logistiek achter de webshop, inclusief retourzendingen. De Superdry-stock van Bleckmann bevat 4,5 miljoen spullen.

Bleckmann-CEO Kurt Pierloot.

‘We laten goederen oppikken in China, slaan ze hier op in het magazijn en halen ze uit de stock om naar de winkel of naar de consument te sturen’, legt CEO Kurt Pierloot uit. ‘Als we niet kunnen leveren, ligt de klant op zijn gat.’

Abercrombie

Bleckmann heeft ongeveer 1.000 klanten in portefeuille, waaronder Amerikaanse megamerken als Abercrombie & Fitch, Carhartt en O’Neill. ‘Veel Amerikaanse klanten doen in de VS zelf hun logistiek, maar besteden dat werk in Europa liever uit’, zegt Pierloot. ‘Die bedrijven hebben vaak niet genoeg schaalgrootte, kennen het land niet goed of willen focussen op marketing. In de logistieke keten loopt elke dag iets mis. Hoe complexer de procedure, hoe makkelijker voor ons.’

Bleckmann werkt evengoed voor kleine of jonge bedrijven. Zo verstuurt het bedrijf merchandisingspullen van het festival Tomorrowland. Voor de wereldwijde logistiek van Gymshark, een jonge Britse keten van fitnesskledij, opende Bleckmann een nieuwe site in de Gentse haven.

Om die logistieke operatie te bolwerken, is Bleckmann constant op zoek naar flexibel en tijdelijk personeel. In de vier grote hallen in Grobbendonk staan amper transportbanden. Bijna alles gebeurt handmatig. Sinds het begin van de coronapandemie raken de magazijnen van Bleckmann voller en voller. ‘Voor Abercrombie & Fitch versturen we normaal 15.000 à 25.000 stuks per dag’, vertelt Pierloot. ‘Maar in de eerste lockdown zaten we elke dag boven 100.000 stuks.’

Met Black Friday volgt deze week een nieuwe grote test. ‘Vorig jaar hebben we in de twee weken rond Black Friday 11 miljoen stuks verpakt en verzonden. Aangezien de winkels in een aantal landen dicht zijn of mensen de straten mijden, verwachten we dit jaar nog hogere volumes. Voor een grote klant, die vroeg wilde beginnen met promoties, verwerken we sinds midden november al 500.000 stuks kleding per dag.’

Bpost

Sinds Bleckmann vijf jaar geleden veranderde van eigenaar (zie inzet) zet het bedrijf een forse groei neer. Vorig jaar steeg de omzet tot 350 miljoen euro. Dankzij de boomende e-commerce rekent het bedrijf na een stabiel coronajaar 2020 op 15 procent groei per jaar.

Bleckmann Opgericht door Benjamin Bleckmann in 1862.

Hoofdkantoren in Kruisem en Oldenzaal (Nederland).

Telt 30 vestigingen in België (7), Nederland, het VK, de VS en China.

Omzet (2019): 350 miljoen euro.

Winst (ebitda): 20 miljoen euro.

Meer dan 300 miljoen producten in het gamma.

Werknemers: gemiddeld 3.600.

Aandeelhouders: de Turkse groep Netlog Logistics (80%) en Belgische (ex)-managers rond oud-CEO Johan Milliau (20%).

Pierloot moet die torenhoge ambities realiseren. De vroegere McKinsey-consultant stapte vorig jaar verrassend op bij Bpost, waar zijn naam de ronde deed als mogelijke opvolger van de intussen opgestapte CEO Koen Van Gerven. ‘Ik wilde geen CEO van Bpost worden’, zegt Pierloot daarover. ‘Na 15 jaar had ik nood aan iets nieuws. Ik heb nog veel te leren.’

Bij Bleckmann, dat zijn pakjes in België door Bpost laat leveren, belandde de manager in een gekende business. Pierloot was de man die bij Bpost op de proppen kwam met Radial. Het Belgische postbedrijf nam het Amerikaanse e-logistiekbedrijf, dat in België net als Katoen Natie en DSV concurreert met Bleckmann, enkele jaren geleden over voor 700 miljoen euro. Het kende nadien heel wat operationele problemen. ‘Ik geloof nog altijd in Radial’, zegt Pierloot. ‘Bpost moet daar niet aan twijfelen.’

Oost-Europa

Terwijl veel grote spelers zoals Bol.com, Coolblue, Amazon en Zalando ons land al jaren beleveren vanuit magazijnen vlak over de grens, staan 7 van Bleckmanns 30 vestigingen in België. 85 procent van de omzet draait het bedrijf in België en Nederland. Kan Bleckmann niet beter een vestiging in Oost-Europa openen?

‘Die optie bekijken we’, erkent Pierloot. ‘We werken vooral voor Amerikaanse klanten die in Europa willen verkopen. Vanuit België en Nederland kunnen we in twee dagen heel Europa bereiken. Maar consumenten rekenen meer en meer op next day delivery. Daarom hebben we meer locaties nodig, bijvoorbeeld in Zuid-Europa of in Polen. Ook luxemerken willen daar verkopen. En de loonkosten liggen in die landen een derde of de helft lager. Daardoor lopen we nu soms klanten mis.’