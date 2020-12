30 procent meer kerstkaarten verstuurd

De coronacrisis heeft niet alleen geleid tot een explosie van de pakjesbezorging, ook brieven en kaartjes sturen was de voorbije weken weer helemaal in.

Maar nu onze fysieke contacten door de coronamaatregelen strikt beperkt zijn, blijken veel mensen toch weer naar de traditionele wenskaarten te grijpen. 'De jongste twee weken werden meer dan 25 miljoen kaarten en brieven bezorgd', klinkt het bij Bpost . Absolute topdag was 21 december, met 3,8 miljoen brieven. Ter vergelijking: in een normale week verwerkt Bpost gemiddeld 5,5 miljoen brieven.

Het postbedrijf had verwacht dat er dit jaar tijdens de eindejaarsperiode minder brieven en kaartjes zouden worden verstuurd dan in 2019. Maar momenteel verwerkt het bedrijf 5 tot 10 procent meer post dan in dezelfde periode vorig jaar. 'De Belgen zullen in december tussen 25 en 30 procent meer post hebben verstuurd dan verwacht', klinkt het.