50 kaarsen en 35 miljoen dividend voor discrete Dhollandia-familie

Iedereen kent het Dhollandia-logo, maar de eigenaarsfamilie Dhollander zelf is zo discreet dat haast niemand er iets over kwijt wil.

Het Oost-Vlaamse Dhollandia, dat overal ter wereld laadkleppen voor vrachtwagens verkoopt, viert zijn vijftigste verjaardag met een fors dividend en een nieuwe fabriek in de VS.

‘Ge zijt een lieve jongen, maar dat doe ik niet.’ Met die zin wimpelde zakenvrouw Nancy Dhollander vorig jaar op staatsbezoek in Canada een interviewaanvraag van De Tijd af, waarna ze fluks wegliep.

De anekdote typeert de familie achter het laadkleppenbedrijf Dhollandia. Zo bekend het ouderwetse zwart-witte logo is voor wie regelmatig in de file achter een vrachtwagen rijdt, zo onbekend zijn de eigenaars van de Lokerse exportkampioen.

Met meer dan 50.000 geproduceerde stuks per jaar is Dhollandia naar eigen zeggen de Europese marktleider in hydraulische laadkleppen voor vrachtwagens. Het bedrijf bouwt niet alleen laadkleppen, die gewichten van 150 kilo tot 32 ton kunnen tillen, maar ook liften voor bestelwagens en rolstoelliften. 90 procent van de onderdelen voor de laadkleppen wordt in house gemaakt. ‘We zijn een nichespeler en in onze niche zijn we een van de grootste spelers ter wereld’, klinkt het in een bedrijfspresentatie.

Omer en Maria

Dhollandia werd in 1968 opgericht door Omer Dhollander en zijn echtgenote Maria in Belsele. ‘Mijn vader werkte bij een carrosseriebedrijf en zag brood in een eigen zaak’, vertelde dochter Nancy enkele jaren geleden in een uitzonderlijk artikel in de lokale pers. Omer Dhollander begon aanvankelijk met de installatie van laadkleppen uit Duitsland, maar begon snel zelf laadkleppen te assembleren onder de merknaam Dhollandia. ‘

Extreme discretie tekent de familie Dhollander. De lokale kamer van koophandel moest jaren aandringen om haar een Lifetime Achievement Award uit te reiken.

Zoon Jan (54) en dochter Nancy (50) kregen begin deze eeuw de leiding van het bedrijf. De voorbije jaren groeide Dhollandia fors. Terwijl de omzet van de Belgische nv jaren rond 60 miljoen euro bedroeg, steeg die sinds 2015 een kwart tot 79 miljoen euro. Ook de bedrijfswinst klom sindsdien boven 10 miljoen euro. Geconsolideerde cijfers van de groep zijn niet beschikbaar.

De familie Dhollander vierde de 50ste verjaardag van zijn bedrijf passend. Dhollandia keerde zijn aandeelhouders in 2018 een dividend van 35 miljoen euro uit, meldde de website De Rijkste Belgen gisteren.

In de Verenigde Staten investeert het bedrijf 30 miljoen dollar in de bouw van een zesde vestiging, bleek dinsdag. De nieuwe fabriek van 160.000 vierkante meter is in aanbouw in Bessemer (North Carolina), waar 150 nieuwe jobs ontstaan.

Struisvogels en lama's

Daarnaast liet het bedrijf een huldeboek drukken ter ere van zijn jubileum. Al is dat niet voor pottenkijkers bestemd. Terwijl het boek aanvankelijk als relatiegeschenk bedoeld was, werd het uiteindelijk alleen intern verdeeld. De Tijd zou het boek mogen inkijken bij een trotse bezitter, maar die werd teruggefloten door de familie Dhollander.

Die extreme discretie tekent de Waaslandse zakenfamilie. Over de Dhollanders is amper iets geweten. Bij het overlijden van Omer Dhollander in 2011 meldden verschillende media alleen dat hij als een van de eersten struisvogels, lama’s en andere uitheemse dieren introduceerde in het Waasland. Zijn opmerkelijke dierenpark sierde het erf in Belsele. De lokale kamer van koophandel moest ook jaren aandringen om de familie een Lifetime Achievement Award te mogen uitreiken. Een interview weigerden de Dhollanders.

Een zakenrelatie omschrijft de familie als ‘heel sympathiek en heel eenvoudig’. Bij de technologiefederatie Agoria, waarvan Dhollandia lid is, komt een medewerker niet verder dan de omschrijving ‘een topbedrijf met topmensen’. Meer durft de Agoria-man niet kwijt. ‘Ik ben gebonden door de wet van de privacy.’

Met een geschat vermogen van 56,7 miljoen euro prijkt de familie Dhollander op plaats 321 in de lijst van De Rijkste Belgen. Erg gelukkig is de familie niet met die onderscheiding. Vorig jaar meldde het vakblad De Journalist dat de zaakvoerders van een ‘naar de familie genoemde firma, een belangrijke Europese toeleverancier van de autosector’ bij de website hadden geëist uit de lijst te worden gewist. ‘Broer en zus D’ zagen hun privacy geschonden. Samen met hun moeder claimden ze het recht op vergetelheid en vorderden ze de schrapping van de site.

Internationale expansie

De familie Dhollander werkt liever in stilte verder aan de groei van het bedrijf, waar volgens oude berichten 400 mensen werken. De voorbije jaren ligt de focus op internationale expansie. Uit de bedrijfswebsite blijkt dat Dhollandia zelf of via verdelers actief is in 64 landen. In hun zoektocht naar buitenlandse groei nemen Nancy Dhollander en haar man (commercieel directeur Pol Derie) regelmatig deel aan handelsmissies naar Noord- en Zuid-Amerika.

In het Waasland lijkt de opvolging verzekerd. De twee zonen van Jan Dhollander werken volgens hun profiel op LinkedIn bij Dhollandia. De twee kinderen van Nancy Dhollander doen business- en ingenieursstudies.