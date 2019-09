A12-ondernemers stappen naar de rechter

Handel en Industrie Wilrijk-Aartselaar vzw (HIW), dat 160 bedrijven en 30.000 werknemers rond de A12 verenigt, is de gangmaker achter de dagvaarding. Ze krijgt naar eigen zeggen ‘enorm veel klachten’ over een aanpassing van de verkeerslichten die het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) in maart doorvoerde.

Volgens AWV was die aangepaste lichtenregeling broodnodig om het aantal ongevallen terug te dringen aan zwarte kruispunten en zwakke weggebruikers beter te beschermen. Maar HIW en lokale ondernemers spreken over een ‘enorme verkeerschaos’. Ze klagen dat klanten wegblijven, dat vacatures niet ingevuld raken en dat leveranciers en transporteurs enkel nog leveren mits forse meerprijzen.

Geen geduld meer

‘Nadien hebben we beslist om in augustus op vier kruispunten een nieuwe regeling in te voeren waarbij de tegenoverliggende zijstraten opnieuw tegelijk groen krijgen. En in november maken we ook werk van extra opstelstroken (wachtstroken voor auto’s en vrachtwagens, nvdr) voor ieder kruispunt, waardoor we de doorstroming op de A12 en de zijstraten verbeteren.’