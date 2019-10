AB InBev haalt 20.000 vrachtwagens van de Antwerpse Ring

Voortaan gebeurt het haventransport van AB InBev grotendeels via een biertrein. De brouwer opent een spoorverbinding die het bier rechtstreeks van het magazijn naar de kaai brengt.

'Onze export blijft groeien en dat brengt een verantwoordelijkheid met zich mee', zegt Alexander Soenen, de brouwerijdirecteur van Stella Artois. Tussen 2014 en 2018 is het exportvolume van Stella Artois verdubbeld, met een jaarlijks groeipercentage van acht procent. 90 procent van het bier dat hier gebrouwen wordt, is bedoeld voor export en 75 procent van de trafiek daarvan loopt via de Antwerpse haven.