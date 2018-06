Aandeel PostNL profiteert van minder overheidsbemoeienis

Volgens de krant De Telegraaf wil het Nederlandse kabinet de overheidsbemoeienis op de postsector afbouwen. Daarnaast zou ook de Nederlandse mededingingsautoriteit ACM een stapje terug moeten doen. De houding van ACM stond volgens de krant in het verleden een samenwerking tussen PostNL en andere postbedrijven in de weg.

Beleggers zien een partnership wel zitten, want dat zou de kosten drukken. De grootste spelers in de Nederlandse postmarkt, PostNL en Sandd, lieten eerder al verstaan dat ze open staan tot samenwerking.

Contrast met Bpost

Op het Damrak gaat PostNL in een reactie tot 8 procent hoger. Het aandeel noteert op het hoogste peil sinds april. Dat staat in contrast met Bpost waarvan het aandeel dit jaar al 38 procent verloor tot ongeveer de introductieprijs van juni 2013 (14,5 euro). Bij de resultaten in maart bleek dat er luttele maanden na de overname lijken uit de kast vielen bij het Amerikaanse Radial. Verder kampt Bpost met een sneller dan verwacht afkalvend briefvolume en met problemen in het Brusselse distributiecentrum.