Aandeel Shurgard tegen 23 euro naar de beurs

Als de Luxemburgse stockageruimteaanbieder Shurgard op 15 oktober naar de Brusselse beurs trekt , zullen intekenaars van het eerste uur 23 euro per aandeel moeten betalen. Dat schrijft het persbureau Bloomberg op basis van drie bronnen die dicht bij het dossier staan.

Daarmee belandt de prijs in de onderste regionen van de initiële raming. In eerste instantie ging Shurgard ervan uit dat het aandeel met een waarde tussen 23 en 28 euro naar de beurs zou trekken. Shurgard wil volgende week maandag 575 miljoen euro ophalen en was van plan daarvoor 20,5 tot 25 miljoen nieuwe aandelen uit te geven. De beursgang zelf staat alleen open voor grote beleggers. Particulieren kunnen pas aandelen kopen als de aandelen eenmaal op de Brusselse beurs genoteerd zijn.