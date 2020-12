Afhaalpunt voor DPD openen levert 25 cent per pakje op

Belgen die zich opgeven als afhaalpunt voor hun wijk, krijgen van de pakjesbezorger DPD 25 eurocent per ontvangen pakket.

Wie wat geld wil bijverdienen, kan binnenkort thuis een afhaalpunt voor pakjes opzetten. De bezorgdienst DPD zoekt samen met de Nederlandse start-up ViaTim particulieren die tegen betaling pakjes willen ontvangen en verdelen voor hun buurt. Dat kondigden beide bedrijven dinsdag aan.

De Nederlander Michiel Nieuwkerk richtte ViaTim in 2016 uit frustratie op omdat zijn online bestelde pakjes altijd thuis geleverd werden wanneer hij aan het werk was. Daarom bouwde Nieuwkerk in Nederland een netwerk van 500 'buurtpunten' uit, die samen 10.000 pakjes per dag verwerken. De deelnemers, vaak gepensioneerden of huisvrouwen, ontvangen thuis pakjes, die buurtbewoners elke werkdag tussen 16 en 21 uur kunnen ophalen. Maar de uitbaters van een ViaTim-punt kunnen ook zelf pakketten bij hun buren afleveren of ophalen voor retourzendingen.

750 afhaalpunten DPD mikt op 750 tot 1.000 afhaalpunten bij particulieren in ons land.

Volgend jaar landt de service van ViaTim ook in België. DPD wil in het tweede kwartaal de eerste 100 thuispunten opstarten. Op termijn wil het filiaal van de Franse post 750 à 1.000 particuliere afhaalpunten hebben, naast de 1.000 bestaande pick-uppunten in Belgische winkels.

Voor DPD is de uitbreiding naar private afhaalpunten een manier om de dure 'last mile'-bezorging vlotter te laten verlopen. 'Door de samenwerking met ViaTim maken we ons netwerk veel dichter', zegt Frank Jahn, de marketingdirecteur van DPD België. 'We willen dat er zoveel mogelijk afhaalpunten komen.'

Bpost

DPD rekent erop dat de Belgische deelnemers elke dag een twintigtal pakjes verwerken. Op zijn website, waar geïnteresseerden zich kunnen aanmelden, belooft ViaTim particulieren 25 eurocent per pakket dat wordt afgehaald of verzonden. Een pakket zelf bezorgen of afhalen in de buurt brengt 60 eurocent op. ViaTim verwacht dat particulieren 25 à 150 euro per maand kunnen verdienen als afhaalpunt. Maar volgens de start-up doen de meesten het niet voor het geld, maar voor de sociale contacten in hun wijk.