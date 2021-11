Afwerking ziekenhuisschip wordt race tegen de klok

Bert van Dijk, de oprichter en voorzitter van Mercy Ships Global, leidt ons rond in een operatiezaal, voorlopig nog zonder operatietafels of monitors.

In de Antwerpse haven wordt met man en macht gewerkt aan de binnenafwerking van de Global Mercy, het grootste ziekenhuisschip ter wereld. 'Zonder de medewerking van tientallen bedrijven zou dit nooit lukken.'

Als we via een trapladder op de vierde verdieping van het twaalf dekken hoge ziekenhuisschip Global Mercy aankomen, worden we verwelkomd door een mooi in kostuum uitgedoste Gurkha, een Britse militair van Nepalese afkomst. Hij vraagt ons beleefd onze identiteitskaart. Een Covid Safe Ticket hoeft niet. 'Dat verandert binnenkort', zegt Bert van Dijk, de voorzitter van de Zwitserse liefdadigheidsorganisatie Mercy Ships Global, die het schip zal inzetten voor operaties in Senegal. 'Er komt een sneltest, we gaan een Covid Safe Ticket vragen en de lichaamstemperatuur meten. Aanwezigen moeten gevaccineerd zijn. We willen corona absoluut vermijden aan boord.'

Aan boord zijn 150 bemanningsleden, allen vrijwilligers uit een zestigtal landen. Om het schip, dat sinds september in Antwerpen ligt, op missie naar Senegal te laten vertrekken zijn er 640 nodig. Maar eerst wordt het interieur afgewerkt.

Aan de balie ontvangt de 23-jarige Nederlandse receptioniste Heilke de Heer. Ze is belast met het inchecken van de crew, het opmaken van patiëntenlijsten en het in- en uitchecken van alles wat aan boord komt. Ze deed die job twee jaar op het andere schip van Mercy Ships, het veel kleinere Africa Mercy, en tekende nu een jaar bij. 'Ik doe het vanuit een roeping', zegt ze. 'Ik werkte bij een online marketingkantoor en deed dat graag, maar God heeft me wakker geschud voor het leed van de wereld.'

Om in haar onderhoud te voorzien ontvangt ze sponsorgeld van familie, vrienden en haar kerkgemeenschap. Net zoals alle andere vrijwilligers betaalt ze kost en inwoon: 500 à 600 euro per maand, afhankelijk van de duur van het verblijf. Kersvers directeur communicatie Thomas Dubourq, een Noorse producer en filmmaker, is hier met zijn vrouw en drie kinderen. Hij tekende voor drie jaar. Zijn kinderen zullen aan boord naar school gaan en les krijgen van leraar-vrijwilligers.

School

In de school is plaats voor 75 leerlingen. De klaslokalen zijn, net zoals de in China gebouwde gigantische refter, volledig klaar en ogen fris en modern. Voor de kleuters is voorzien in driewielers, speelgoed, poppen en boeken. Om buiten te ravotten moeten ze naar het opperdek, naast de helilandingsplaats. Daar is een buitenspeelruimte, een speeltuin en een zwembad. 'Kinderen kunnen hier hun humanioradiploma halen', zegt van Dijk, terwijl hij het chemielokaal en de bibliotheek toont. 'We leggen de lat hoog.'

Het 174 meter lange en 29 meter brede schip is nog een doolhof. Op de gigantische brug met gesofistikeerde vaarapparatuur moeten we rechtsomkeer maken. De sprinklers worden getest. We passeren tientallen hutten. Die van de Nederlandse kapitein is gesponsord door de Belgische Redersvereniging. De meeste zijn ingericht voor twee personen. Een grote verbetering tegenover de Africa Mercy. Daar slapen de vrijwilligers met zes in een hut. Niet evident als iedereen verschillende shiften heeft. Van Dijk: 'Privacy is belangrijk als je tien maanden op een schip zit waar je alleen in het weekend af kan.'

Operatiezalen

De zes grote operatiezalen zijn nog niet klaar. Ze zijn bedoeld voor oog-, tumor- en fisteloperaties, orthopedische ingrepen en plastische chirurgie. Ingrepen waar veel Afrikanen thuis geen toegang toe hebben. De medische robotarmen van het Amerikaanse Skytron hangen er zonder operatietafels en monitors een beetje verweesd bij. Er is nog geen IT-systeem. Een groot deel van de medische apparatuur - de bedden, stethoscopen, het tandartsmateriaal, de naalden, de microscopen, het anesthesie- en labo-materiaal, de monitors en de bloeddrukmeters - wordt binnenkort aangeleverd. Het gros is afkomstig van Amerikaanse bedrijven die sponsoren. Van Dijk: 'Alles is topkwaliteit. Het is superbelangrijk dat chirurgen die hier zondag vanuit de hele wereld aan boord komen maandag kunnen opereren met dezelfde apparatuur als thuis.'

In de ziekenzalen is plaats voor 200 bedden, maar die ontbreken nog. In de herstelkamer staan bedden met twee matrassen. De bovenste voor de patiënt, de onderste voor familie. Er is een intensieve zorg en een opleidingszaal waar dokters op een enorm scherm de operaties kunnen volgen.

In de apotheek ontmoeten we de Canadese Sandra Darline. Ze werkte vijf jaar met haar echtgenote op de Africa Mercy en leidt nu haar opvolger op de Global Mercy op. Alle medicijnen worden per container naar Senegal vervoerd vanuit centrale magazijnen in Rotterdam en Texas.

Antwerps Havenbedrijf

Het casco van de Global Mercy werd in China gebouwd en kostte 140 miljoen dollar. Voor de inrichting haalde Mercy Ships 60 miljoen dollar op via giften - tussen 10 en 50.000 euro - van particulieren en bedrijven. Maar er is nog geld nodig om het schip te laten varen en werken en de bemanning van eten en medicijnen te voorzien. 'Zonder de hulp en sponsoring van tientallen bedrijven en de steun van het Antwerpse Havenbedrijf zou de afwerking onmogelijk zijn', zegt van Dijk.

Aanvankelijk zou de inrichting van de Global Mercy in de Filipijnen gebeuren, maar covid stak daar een stokje voor. De Antwerpse havenbaas Jacques Vandermeiren bood Mercy Ships een kadeplaats aan bij de scheepvaartpolitie ter hoogte van Lillo Fort. Hij mobiliseerde de Antwerpse havengemeenschap om te helpen - bedrijven, de douane, het loodswezen, de sleepdiensten - en bood ondersteuning. 'De hele haven ademt Mercy Ships', zegt van Dijk glimlachend. Voor de inrichting en de werking van de Global Mercy kreeg Mercy Ships steun van een zestigtal bedrijven. Dat gaat van gratis leveringen tot grote kortingen op materialen, onderdelen, service, installaties, onderhoud, adviezen en financiering.

De kosten voor afvalverwerking kunnen in zes maanden oplopen tot enkele honderdduizenden euro's. Bert van Dijk Voorzitter Mercy Ships Global Association in Zwitserland

De rederij MSC staat in voor het maritiem transport van containers en het vervoer tot aan het schip. Philips doneerde een enorme CT-scanner, het havenbedrijf Zuidnatie en de havenwerkgeversorgansiatie Cepa bieden gratis containerbehandeling aan. Het expeditiekantoor Boeckmans stelde een scheepsagent ter beschikking die uitsluitend voor Mercy Ships werkt. Orange bood een telecom- en internetverbinding aan tussen wal en schip. De draadlozenetwerkinstallateur Citymesh plaatste tijdelijk lokaal internet.

Suez Recycling staat in voor de gratis verwerking van karton, plastic en huisvuil en MAC2 (Group Machiels) verwerkt het afvalwater, 'De kosten voor de afvalverwerking kunnen in zes maanden oplopen tot enkele honderdduizenden euro's', zegt van Dijk. De satelliet op het schip werd door Aertssen aan boord gehesen. De Alkense specialist in service aan ziekenhuizen Besco levert softwareoplossingen. Water-link levert gratis drinkwater. DEME en het moederbedrijf Ackermans & van Haaren gaven financiële steun voor de bouw van het schip. Van Dijk: 'Onlangs kreeg ik telefoon van iemand die 25.000 euro wilde doneren. Op voorwaarde dat hij het schip mocht zien en ik hem kwam oppikken. Wat ik dan ook deed.' (lacht)