Airbnb screent gebruikers op racisme

Het verhuurplatform Airbnb neemt in de Verenigde Staten extra maatregelen om racisme onder verhuurders te bestrijden. In Europa zijn er nog geen zulke plannen.

Airbnb zal met de lokale belangenvereniging Color of Change vanaf 30 juni de reservaties, reviews en communicatie tussen huurders en verhuurders in de Verenigde Staten screenen op racisme.

Die data zal Airbnb aanwenden om nieuwe toepassingen te ontwikkelen waarmee het discriminatie op zijn platform wil bestrijden, zegt topman Brian Chesky maandag aan Amerikaanse media. De informatie over de gebruikers wordt enkel voor intern gebruik verzameld. Als bepaalde huurders of verhuurders discrimineren, wordt dat dus niet aan de grote klok gehangen.

Bedrijfsleven onder druk

De golf van protesten tegen de moord op George Floyd, de Afro-Amerikaan die vorige maand stierf bij een gewelddadige arrestatie, dwingt tal van Amerikaanse bedrijven maatregelen te nemen tegen discriminatie. Eerder beslisten techgiganten zoals IBM en Amazon hun gezichtherkenningstechnologie in de koelkast te stoppen omdat die raciale discriminatie in de hand zou werken.

Doel niet bereikt

Ook Airbnb lag al onder vuur voor racisme op zijn platform. Vier jaar geleden was uit onderzoeken gebleken dat Afro-Amerikanen sneller geweigerd werden door verhuurders. Het verhuurplatform had toen maatregelen genomen.

'Dat we nu bijkomende stappen moeten zetten, bewijst dat we ons doel niet hebben bereikt om alle vooroordelen en vormen van discriminatie van ons platform te weren', zegt Chesky aan de nieuwssite Axios. 'Dat is een oud zeer. Het bestaat wellicht al zolang mensen de tools hebben om te achterhalen waar ze kunnen verblijven of wie ze in hun woning kunnen toelaten.'