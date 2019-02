Al 5.000 bedrijven registreerden douanenummer na brexitcampagne

Van de 20.000 bedrijven die de voorbije twee weken een brief met een douanenummer ontvingen, reageerde al een kwart. Dat meldt het ministerie van Financiën.

Midden januari bleek dat zowat 20.000 Belgische bedrijven die handel drijven met het VK nog geen douanenummer hadden aangevraagd. Zo’n EORI-nummer (Economic Operator Registration and Identification) is onontbeerlijk voor bedrijven die in het geval van een harde brexit nog handel willen drijven met de Britten.