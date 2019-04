‘Algoritmes vervangen kalasjnikovs op onze transporten'

De Antwerpse groep Ahlers begint in West-Europa met de technologische beveiliging van trucktransporten. 'Die systemen zijn veiliger en goedkoper dan escortes met kalasjnikovs zoals in Rusland', zegt Stefan Van Doorslaer, die Christian Leysen opvolgde als CEO.

‘Weet je welke lading in Europa het meest uit vrachtwagens wordt gestolen? Shampoo en scheermesjes’, zegt Stefan Van Doorslaer, de nieuwe CEO van de Belgische logistieke groep Ahlers. ‘Die zijn - in tegenstelling tot iPhones - makkelijk verkoopbaar en niet-traceerbaar’.

Van Doorslaer werkte elf jaar voor Ahlers in Sint-Petersburg, waar hij verantwoordelijk was voor de opslag, het beheer en het transport van goederen voor Europese klanten in en naar de voormalige

Sovjet-Unie (GOS) - Rusland, Wit-Rusland, Oekraïne, Kazachstan, Armenië, Azerbeidzjan, Moldavië, Oezbekistan, Turkmenistan, Kirgizië, Tadzjikistan - de Baltische Staten en Mongolië. Begin dit jaar volgde hij Christian Leysen, die Antwerps Kamerlijsttrekker voor Open VLD wordt, op als CEO van Ahlers.

We geven truckchauffeurs een armbandje met een ‘panic button’ dat tegelijk de hartslag meet om gevaar te detecteren. Stefan Van Doorslaer CEO Ahlers

De Antwerpse scheepvaartgroep werd in 1909 opgericht door de familie Leysen. De scheepsagent evolueerde tot rederij, maar die activiteit stopte in de jaren 90. De jongste decennia groeide Ahlers uit tot een eigenzinnige logistieker die inzet in op databeheer, het combineren van vrachten en transportbeveiliging. Behalve in Rusland, waar het 25 jaar geleden als klein Belgisch bedrijf pionierde, heeft Ahlers geen eigen opslagmagazijnen meer.

Van Doorslaer focust volledig op het stroomlijnen van de logistieke stromen van zijn klanten via vier divisies. Transportbeveiliging, goed voor 13 procent van de omzet en een groeiende activiteit, spreekt het meest tot de verbeelding.

Microfoon in truck

In de voormalige Sovjet-Unie is Ahlers al jaren actief in het vrachtwagenvervoer van sigaretten en tabak vanuit Rusland naar Kazachstan en andere buurlanden. De klanten zijn de grote sigarettenmultinationals. Jaarlijks organiseert Ahlers daarvoor zo’n 15.000 transporten, waarvan 5.000 beveiligd worden. Aanvankelijk waren ze vergezeld van paramilitaire escortes met kalasjnikovs, want sigaretten zijn diefstalgevoelig. Een truck vol sigaretten inclusief taksen is vlug 1 miljoen dollar waard.

Bio Stefan Van Doorslaer (47) Industrieel ingenieur, bedrijfskunde en MBA. Werkt sinds 2006 bij Ahlers. Was twee jaar in dienst bij Katoen Natie, twee jaar bij Christian Salvesen, vier jaar bij Komatsu en een jaar bijKühne + Nagel. Volgde begin dit jaar Christian Leysen op als CEO van Ahlers. Ahlers boekte vorig jaar170 miljoen euro omzet, telt750 werknemers en heeft35 vestigingen in 15 landen. De groep is in handen van defamilie van Christian Leysen.

‘Van die escortes zijn we recent afgestapt’, zegt Van Doorslaer, die in Rusland een hoop ervaring opbouwde in het beveiligen van transporten en magazijnen. ‘Het waren vaak lange transporten met overnachtingen op parkings met alle risico’s van dien. We ontdekten dat sommige trucks werden bestolen, terwijl ze aan het rijden waren. Bendes reden met kleine wagens heel dicht achter de truck en openden de deuren zonder dat de escortes in de auto dat zagen. We hebben de escortes vervangen door elektronische beveiligingssystemen aan en in de trucks en in de cabine.’

‘Als een truck van zijn route afwijkt, in de file staat of onverwacht moet stoppen, krijgt ons dispatchcentrum een signaal. Idem als wordt ingebroken of als de chauffeur wordt bedreigd. Die heeft een armbandje met een ‘panic button’ dat tegelijk zijn hartslag meet, mocht hij in gevaar zijn en niet kunnen handelen. In de cabine zit ook een microfoon verborgen. Onze controlemensen staan ook in contact met de lokale politie en interventieteams.’

De veiligheidssystemen, die binnenshuis zijn ontwikkeld, zijn mobiel en kunnen volgens Van Doorslaer in 20 minuten tijd op een truck worden geïnstalleerd. ‘Ze zijn veiliger en goedkoper dan escortes. We hadden weinig moeite om de verzekeringsmaatschappijen en onze klanten te overtuigen.’

Van Doorslaer gaat zijn mobiele ‘securitykits’ binnenkort ook in Oost- en West-Europa uitrollen. In januari werden in Europa, Afrika en het Midden-Oosten - exclusief Rusland - voor bijna 11 miljoen euro goederen uit trucks gestolen, een stijging van 70 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar, blijkt uit cijfers van TAPA, een sectorfederatie die een 600-tal producenten en logistieke groepen met een gezamenlijke groepsomzet van 900 miljard dollar per jaar groepeert. Volgens de EU kost de diefstal van in Europa vervoerde goederen bedrijven een slordige 8,2 miljard euro per jaar.

‘Er zijn meer diefstallen van truckladingen in Europa dan in Rusland, omdat hier minder controle is’, zegt Van Doorslaer. ‘Dat verraste mij. We gaan dit jaar extra mobiele systemen produceren - nu hebben we er 250 - en ze upgraden met meer functionaliteiten. Zo kunnen ze ook de vochtigheid en temperatuur van de lading meten of aan stockcontrole doen.’

Data

Behalve in ‘security’ is Ahlers ook actief in diensten om goederen van klanten zo efficiënt, goedkoop en milieuvriendelijk mogelijk van punt a naar b te brengen. Dat gebeurt via het verzamelen en combineren van allerlei data. Van Doorslaer geeft enkele voorbeelden: ‘Door de transportdata van een grote sigarettenfabrikant en die van een producent van voedsel in blik in Rusland te combineren vermijden we lege vrachtwagens. Dat betekent een kostenbesparing van 20 procent voor de klant. Voor een Brits bedrijf dat conferencecallsystemen voor de Russische markt maakt, checken we dan weer kleine retouronderdelen op defecten. Zo wordt vermeden dat alles heen en weer moet naar het VK.’

In Sint-Petersburg baat Ahlers een ‘douanemagazijn’ uit. Daar krijgt bijvoorbeeld koffie uit Europa de juiste etiketten voor de douaneformaliteiten. Zo voorkomen de Belgen dat een klant zijn goederen aan de Russische grens moet uit- en weer inladen.

Van Doorslaer: ‘Voor een grote Italiaanse koffieproducent die moeite had om zich op de Russische markt te profileren, doen we nu de trading en schakelen we zo de distributeur uit. Op dat vlak zijn we heel disruptief. We kopen de koffie, regelen alle douaneformaliteiten, het transport, de opslag en de verkoop en betalen uiteindelijk onze leverancier. Allemaal op basis van de afspraken tussen de koffieboer en zijn klanten in Rusland. Drie jaar geleden was het Italiaanse bedrijf het nummer zeven op de markt, nu het nummer twee. We hebben voor zo’n 8 miljoen euro koffie in stock. We huren voor die speler ook mensen in die op het internet en fysiek op zoek gaan naar ‘fake coffee’. Zij speuren vooral nagemaakte verpakkingen op.’

Dat Rusland altijd terugkomt, is niet verwonderlijk. Ahlers heeft er door zijn 25-jarige aanwezigheid een goede reputatie opgebouwd bij Europese bedrijven die de gigantische maar moeilijke Russische markt op willen. De GOS-landen zijn goed voor de helft van de groepsomzet. De rest is verdeeld tussen Europa en Azië. In Rusland is Ahlers een van de tien belangrijkste logistieke bedrijven. ‘We groeien er spectaculair omdat we met de juiste klanten werken. Dat we een familiebedrijf zijn, speelt in ons voordeel. We zijn flexibel en kunnen maatwerk leveren. Dat Christian als eigenaar soms mee onderhandelt, wekt vertrouwen. De bedoeling is het succes in het GOS te bestendigen, maar ook verder in te zetten op Azië en Europa.’

Complex levensritme

Ahlers speelt in op duurzaamheid. Voor grote klanten bestudeert het hoe ze hun CO2-uitstoot kunnen verminderen of wat de beste ecologische transportmodus is: het spoor, de truck of de binnenvaart. Zo organiseert Ahlers de logistieke keten van Chinese producenten die in Afrika werken of die exporteren naar India. In Azië en het GOS is Ahlers ook sterk in de uitvoering van grote projecten: het verhuizen van fabrieken en het combineren van fabrieksonderdelen die naar een verafgelegen locatie moeten.

Of Van Doorslaer niet bang voor de concurrentie van data- of IT-specialisten? ‘Nee, wij hebben onze logistieke kennis. Dat geeft ons een enorm voordeel.’ Al is het geschikte personeel vinden niet altijd gemakkelijk. ‘We zijn al lang op zoek naar een financieel directeur. Christian combineerde vroeger beide functies, CEO en CFO. Ik ga dat niet doen. Het probleem is dat we heel internationaal werken, maar geen grote multinational zijn. Onze business is ook complex’.