Alibaba kiest Luik als Europese hub

De Chinese e-commercegigant Alibaba gaat een groot distributiecentrum bouwen in Luik.

Liège Airport wordt de Europese hub van Cainiao Network, de logistieke dochter van de Chinese e-commercegroep Alibaba, de tegenhanger van het Amerikaanse Amazon. Er liepen al een tijd gesprekken tussen de Belgische premier Charles Michel (MR) en de topman van Alibaba, Jack Ma, over een vestiging in ons land. De kogel is nu door de kerk, maakte het bedrijf bekend op de Global Smart Logistic-top in het Chinese Hanghzou.

De luchthaven van Luik heeft zoals bekend goed connecties met China. De komst van Alibaba zou op termijn enkele honderden jobs opleveren maar details daarover werden niet bevestigd. Voor Wallonië is de beslissing een flinke opsteker. Enkele maanden geleden liep het nog een investering mis van de Duitse e-commercegigant Zalando.

Cainiao is al actief op de Luikse luchthaven met e-commercezendingen, maar door van Luik de Europese hub te maken zal het volume stijgen en zullen meer vluchten worden uitgevoerd tussen Azië en Liège Airport. 'Alibaba heeft onze luchthaven gekozen voor zijn flexibiliteit, zijn kwaliteit, zijn lokatie en het feit dat we 24 uur op 24 uur, zeven dagen op zeven open zijn', zegt Luc Partoune, de topman van de Luikse luchthaven.

Vijf centra

Behalve in Luik opent Alibaba nog nieuwe logistieke centra in Dubai, Hangzhou, Kuala Lumpur en Moskou. Met de nieuwe investeringen in extra logistieke hubs wil Alibaba waar ook ter wereld binnen de 72 uur zijn produkten kunnen leveren.

Cainiao is een logistiek bedrijf dat over magazijnen en expressdiensten beschikt. Het staat op op meerdere locaties ook in voor de 'last mile' bij de levering van pakjes. De groep beschikt naar eigen zeggen ook over een performant dataplatform dat in real time de logistieke flows tussen de verschillende logistieke spelers - kopers en verkopers - beheert.