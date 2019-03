Alibaba versterkt Luikse hub met treinverbinding

Het is de Chinese e-commercereus menens met zijn eerste Europese logistieke hub. De luchtbrug tussen China en Luik wordt uitgebreid met een treinverbinding.

Afgelopen zaterdag vertrok in Zhengzhou (provincie Henan, Centraal-China) de cargotrein 'Cainiao' met bestemming Luik.

Die rit van 8.000 km zal voortaan twee keer per week plaatsvinden. Cainiao is de logistieke dochter van het Chinese Alibaba, een van de grootste e-commercebedrijven ter wereld.

Cainiao en Alibaba zijn geen onbekenden in Luik. Eind vorig jaar sloten ze een deal met de luchthaven van Luik om twee keer per week te vliegen tussen Hangzhou en Luik, waar de Chinezen langs het vliegveld een verdeelcentrum 150.000 vierkante meter bouwen.

De Waalse stad is Alibaba's eerste Europese hub. In andere delen van de wereld kozen de Chinezen Hong Kong, Dubaï, Kuala Lumpur en Moskou uit als logistieke lanceerplatformen.

Tweerichtingsverkeer

Aan boord van de cargovliegtuigen tussen Luik en China zitten Chinese producten die mensen hier en in onze buurlande online bestellen. Tegelijkertijd engageerde Alibaba zich om de producten van Belgische kmo's te promoten op zijn websites en te helpen exporteren naar China.

Alibaba heeft zich als doel gesteld dat de bestellingen binnen de 72 uur (drie dagen) worden geleverd. Enkele maanden geleden, voor de deal met de Luikse luchthaven, was een product nog weken tot maanden onderweg.

Voor de minder dringende bestellingen versterkt Alibaba zijn Luikse hub nu met een treinverbinding. Dat gebeurt in samenwerking met de Chinese spoorwegtransporteur ZIH.

Chinese invasie

China is beneden de taalgrens de belangrijkste buitenlandse investeerder, met een bedrag van 1,14 miljard euro vorig jaar. Naast Alibaba streken in Luik ook ZIH, Sinotrans en 4PX neer en in Gosselies gaat Thunder Power tegen 2020 een elektrische autofabriek neerzetten.