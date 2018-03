Ambitieuze en intelligente Bpost-topman miskeek zich op Amerikaanse overname

Velen hebben zich deze week ongetwijfeld de vraag gesteld of Koen Van Gerven (57) wel de juiste man op de juiste plaats is bij Bpost. De anders zo joviale CEO van de Belgische posterijen deed de wenkbrauwen meerdere keren fronsen. Door zowel zijn stijl als door zijn beslissingen.

Van Gerven toonde zich opvallend cassant. Hij was totaal niet onder de indruk van de kritiek die hij kreeg na een mail waarin hij alle leveranciers retroactief geld terugvroeg. ‘Dat is een common practice’, was hij zich van geen kwaad bewust. ‘Een voorbeeld van spend management, andere bedrijven zouden het beter ook doen.’ Ook opmerkelijk was zijn ironische uitspraak dat hij de suggestie van minister van Overheidsbedrijven Alexander De Croo zou volgen om de terugbetaling de volgende keer ‘via brief’ te vragen, en niet via e-mail. En dan zwijgen we nog over zijn pleidooi om in 2019 opnieuw de postzegelprijs te mogen verhogen. Dit jaar laat de overheid, die 51 procent van Bpost bezit, hem al zonder akkoord van de waakhond BIPT de prijs verhogen.

Is Van Gerven in paniek? ‘Totaal niet’, zei hij deze week na de publicatie van de jaarresultaten van zijn bedrijf. Maar de belegger is dat duidelijk wel. Bpost kreeg een dreun van 22 procent op de beurs en verloor 1,23 miljard euro beurswaarde. Aandeelhouders zijn niet tevreden met de prognoses voor 2018 en zijn niet gerust in de problemen bij Radial, het Amerikaans e-commercebedrijf dat Van Gerven - die krampachtig op zoek was naar een grote overname - voor 700 miljoen euro kocht nadat de fusie met PostNL was mislukt.

Ongepast ironisch Van Gerven toonde zich deze week totaal niet onder de indruk van de kritiek die hij kreeg na een mail waarin hij leveranciers retroactief geld terugvroeg. ‘We deden het al in 2009’, zei hij, maar uit goede bron vernamen we dat dat niet klopt. Ook zijn ironische uitspraak dat hij de suggestie van minister van Overheidsbedrijven Alexander De Croo zou volgen om de terugbetaling de volgende keer ‘via brief’ te vragen, en niet via mail, deed de wenkbrauwen fronsen. Ongepast boos Van Gerven kan erg cassant uit de hoek komen. Deze week zei hij onomwonden dat hij volgend jaar een verhoging van de postzegelprijs wil. ‘Anders komt het bedrijf in gevaar. Postrondes zijn vaste kosten.’ Vorig jaar maakte hij zich ook al boos omdat hij van de postregulator de prijs niet mocht verhogen. De overheid schoot Van Gerven toen te hulp en dankzij een nieuwe postwet kan hij dit jaar zijn postzegelprijs verhogen, zonder akkoord van het BIPT. Ongepast Engels Van Gerven koketteert graag met Engelse termen en dat kan wrevel opwekken. Bij de overname van Radial had hij het constant over e-fullfilment, end-to-end-e-commerce en omnichanneltechnologie. Op een conferencecall met analisten zei hij deze week plots ‘Sorry for my English’ tegen een native speaker, hoewel hij goed Engels spreekt. Was hij op zoek naar een compliment? Nobody knows. Op de vragen antwoordde hij amper.

Radial, dat bedrijven diensten aanbiedt voor de onlineverkoop, blijkt met enorme logistieke problemen te worstelen. Klanten lopen weg en de concurrentie stijgt. Plots blijken ook de medische kosten van de 6.700 werknemers - van wie de helft in het callcenter werkt - veel te hoog. Van Gerven had die problemen in drie lijnen in zijn persbericht samengevat en op de conferencecall met analisten wou hij niet veel details geven. ‘We geven een update na het tweede kwartaal.’ Genoeg om voor nog meer onrust te zorgen.

De vraag rijst of de ambitieuze en intelligente Van Gerven - die bekendstaat als iemand die geen domme dingen doet - serieuze steken heeft laten vallen bij het boekenonderzoek van Radial. Een sectorkenner begrijpt niet dat de topman, een handels- en bedrijfseconomisch ingenieur, de hoge ziekenzorgkosten niet heeft opgemerkt en vraagt zich af of het plotse vertrek van de financieel directeur van Bpost eind 2017 daar iets mee te maken heeft.

Of was Van Gerven niet voldoende op de hoogte van de valkuilen van het Amerikaanse ondernemerschap, dat qua managementcultuur totaal anders is dan het Europese? Een Belgische bedrijfsleider die in de VS actief is en liever anoniem blijft, twijfelt eraan. ‘Van Gerven heeft weinig internationale ervaring. Met Radial koopt hij een mastodont. Kijk je met een Belgische bril naar de Amerikaanse ziekenzorg en de pensioenen, dan riskeer je verkeerde inschattingen te maken. Stel je niet de juiste vragen, dan krijg je niet de goede antwoorden.’ Overnames in de VS zijn altijd heel risicovol, zegt een andere expert. ‘Amerikaanse managers durven spelletjes te spelen. Van Gerven is niet de eerste en zal ook niet de laatste zijn die zich verslikt in een Amerikaans avontuur.’

De Bpost-CEO - die zijn sporen verdiende bij Generale Bank, Fortis en Acerta - benadrukt dat hij geen kat in een zak kocht, al bedroeg de overnameprijs twaalf keer de brutobedrijfswinst. ‘I’m at peace with that’, zegt Van Gerven, die graag koketteert met Engelse termen, daarover. Maar iemand uit de sector is daar niet zo zeker van. Dat de Amerikaanse investeringsgroep Sterling Radial in de etalage zette terwijl het nog veel integratieproblemen had, had bij Van Gerven een belletje moeten doen rinkelen, is te horen. Een andere insider vindt het nog te vroeg om te oordelen. ‘Van Gerven moet nu vooral het bloeden stelpen en zorgen dat niet nog meer klanten weglopen. Cruciaal is dat hij het lokale management meekrijgt. Lukt dat niet, dan moet hij het vervangen.’