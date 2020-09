Amerikaans ministerie van Justitie voert onderzoek naar Belgische bewakingssector

Er lopen meerdere onderzoeken naar misdrijven in de bewakingssector in België. Behalve de Belgische Mededingingsautoriteit (BMA) is ook het Amerikaanse ministerie van Justitie sinds april bezig met een onderzoek. Hun antikartelcel vermoedt dat de grote beveiligingsfirma's G4S, Securitas en Seris geheime prijsafspraken maakten en Amerikaanse belangen schonden. De firma's dongen mee of staan mee in voor de bewaking van instellingen zoals de Amerikaanse ambassade in Brussel en Shape, het centrale commandocentrum van de NAVO in Bergen.