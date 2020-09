Amerikaans onderzoek geeft CEO Bpost nieuwe tik

Een onderzoek door het Amerikaanse ministerie van Justitie brengt Jean-Paul Van Avermaet in de problemen. Maar voorlopig lijkt de positie van de Bpost-CEO niet in gevaar.

Bpost-CEO Jean-Paul Van Avermaet raakt almaar meer in moeilijkheden door zijn verleden bij de beveiligingsreus G4S . Na de Belgische Mededingingsautoriteit (BMA) voert ook het Amerikaanse Department of Justice (DoJ) een onderzoek naar prijsafspraken in de Belgische bewakingssector. Dat meldde De Standaard woensdag.

Van Avermaet verhuisde begin dit jaar van G4S naar Bpost , waar hij eind februari Koen Van Gerven verving als CEO. Niet veel later raakte bekend dat de BMA een onderzoek had geopend naar geheime prijsafspraken tussen G4S, Setis en Securitas. De grote drie spelers zouden onderling afspraken gemaakt hebben om de prijzen kunstmatig hoog te houden.

G4S kreeg in april zowel van de Belgische Mededingingsautoriteit als van het Amerikaanse Department of Justice (DoJ) een vraag naar informatie, meldde het beursgenoteerde bedrijf in zijn halfjaarresultaten. De vragen van de Amerikanen gingen over de 'aanbesteding van contracten, voornamelijk in België'. Aangezien de drie beveiligingsbedrijven ook meedongen naar de bewaking van instellingen zoals de Amerikaanse ambassade in Brussel, hebben ze mogelijk de Amerikaanse belangen geschaad.

G4S stelt dat het onderzoek kan uitmonden in financiële boetes, claims van derde partijen en/of de uitsluiting van bepaalde aanbestedingsprocessen. Volgens De Standaard zit ook het Brusselse parket op de zaak. Maar volgens onze informatie loopt bij het Brusselse of het federale parket geen onderzoek.

Melding

De cruciale vraag is of Van Avermaet tijdens zijn sollicitatie bij Bpost weet had van de juridische procedures en de raad van bestuur tijdig informeerde. Bij Bpost valt te horen dat Van Avermaet in april op de hoogte werd gesteld van het onderzoek van de BMA en dat in dezelfde maand aan de raad van bestuur meldde. Hoewel het hoofdkantoor van G4S in april al vragen kreeg van het Department of Justice, werd Bpost-voorzitter François Cornelis naar eigen zeggen niet geïnformeerd door Van Avermaet over de Amerikaanse procedure. 'Dat is me niet verteld', stelde Cornelis aan De Standaard. 'Ik weet alleen dat de BMA vragen stelde.'

Of Van Avermaets positie bij Bpost in gevaar is, hangt grotendeels af van raad van bestuur. Die gaf eerder aan achter de CEO te staan. Voorlopig blijft dat naar verluidt zo, al geniet Van Avermaet in de raad geen geweldige steun. Voorzitter François Cornelis had liever Bpost-bestuurder Jos Donvil, ex-CEO van het Waalse kabelbedrijf VOO, aan het hoofd van het postbedrijf gezet. Ook bij anderen in de raad van bestuur en in Wetstraat was weinig enthousiasme over Van Avermaets aanstelling.

Zolang Van Avermaet niet officieel in verdenking wordt gesteld, lijkt de federale regering hem niet te laten vallen. De Belgische staat heeft 51 procent van Bpost in handen. Met de regeringsvorming heeft de federale ploeg andere zorgen dan Bpost, valt te horen.

In de Belgische beveiligingssector veroorzaakten de procedures een aardbeving. Bij Setis en Securitas stapten de voorbije maanden de Belgische CEO en enkele toppers op. Bij G4S werden enkele nauwe medewerkers van Van Avermaet op non-actief gezet. Alleen Van Avermaet zelf ontspringt voorlopig de dans.