Antwerpen boekt recordoverslag

De Antwerpse haven boekte in het eerste kwartaal een recordoverslag. Ook de overslag van containers haalde een record. 'De nood aan capaciteitsuitbreiding is dringender dan ooit', zegt Antwerps havenbaas Jacques Vandermeiren.

De haven van Anwerpen heeft een uitstekend eerste kwartaal achter de rug. De overslag steeg met 7,1 procent tot 58,3 miljoen ton in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. De grootste 'driver' achter die groei zijn de containers.

Uitbreiding van de containercapaciteit is dringender dan ooit Jacques Vandermeiren Ceo Antwerpse Havenbedrijf

Het tonnage goederen dat in containers de haven passeert, steeg met 9,5 procent tot 32,5 miljoen ton. Dat is meer dan de helft van de totale overslag. In aantal komt dat overeen met 2,7 miljoen (20-voet) containers (teu), een stijging van 10,7 procent. In maart werd met een overslag van 980.000 teu zelfs een nieuw record neergezet.

De aan- en afvoer van en naar Europese bestemmingen groeide met 14,5 procent. Antwerpen slaagde erin een deel van zijn 'transhipment-lading' - lading die in de haven onmiddellijk op een ander maritiem schip wordt overgeladen - terug te winnen. Vorig jaar was een deel daarvan verhuisd naar andere havens omdat Antwerpen met een tekort aan havenarbeiders kampte. Dat probleem is ondertussen opgelost.

De trafieken van en naar Noord-Amerika stegen met 14,7 procent maar dat had vooral te maken met het zwakke resultaat van vorig jaar. De groei op Azië bedroeg 7 procent.

'Uitbreiding nodig'

Volgens topman Jacques Vandermeiren van de Antwerpse haven toont de groei aan dat Antwerpen voor de overslag van containers veel sneller zijn operationele capaciteitsgrens zal bereiken dan aanvankelijk werd gedacht. 'Een uitbreiding van de bestaande overslagcapaciteit voor containers dringt zich dan ook sneller op dan voorzien'.

58,3 miljoen ton Overslag De overslag in de Antwerpse haven steeg in het eerste kwartaal met 7,1 procent tot 58,3 miljoen ton

De Vlaamse overheid werkt momenteel aan een plan om de containercapaciteit in de Antwerpse haven - die vorig jaar 10 miljoen containers behandelde - met ongeveer 7 miljoen containers te verhogen. Er liggen negen alternatieven op tafel. Die gaan van de bouw van een nieuw Saeftinghedok - al dan niet met het behoud van Doel - over de uitbreiding van bestaande containerterminals op Linker- en Rechteroever tot het opspuiten van een kunstmatig eiland op de Schelde.

Het recentste voorstel van minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) - dat een 1,5 km lang Saeftinghedok met overslagterminals aan een zijde combineert met de uitbreiding van de bestaande containerterminals aan het Deurganckdok en op de Antwerpse Rechteroever - maakte volgens insiders het meest kans om te worden uitgevoerd.

In mei maakt de Vlaamse overheid een voorkeurproject bekend. Na de zomer hakt ze dan definitief de knoop door. De start van de werken is gepland in 2020. De eerste extra containercapaciteit wordt verwacht tegen 2023.

Brexit

De overslag van vloeibare bulk (aardolie, derivaten, chemicaliën) in Antwerpen steeg met 4,6 miljoen tot 18,5 miljoen ton. Dat heeft alles te maken met de forse uitbreiding van de tankopslagcapaciteit in de haven de afgelopen jaren.