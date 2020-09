Antwerpen en Zeebrugge laten deadline havenfusie los

De havens van Antwerpen en Zeebrugge leggen zichzelf niet langer een deadline op om tot een havenfusie te komen. 'Politiek moeten de geesten nog rijpen', is te horen.

Antwerpen en Zeebrugge onderhandelen sinds eind vorig jaar intensief over een fusie tussen de twee havens. Tijdens de lockdown vielen de fysieke gesprekken even stil. Dat betekende niet dat de onderhandelingen werden stopgezet. In mei lieten beide havenbesturen weten dat ze in september - het boekenonderzoek zou in de zomer zijn afgerond - met een voorstel tot akkoord naar hun respectieve raden van bestuur hoopten te trekken. Maar dat is te optimistisch, zo blijkt.

'September is te vroeg', zegt de pas benoemde topman van de haven van Zeebrugge Tom Hautekiet. 'De gesprekken verlopen goed. De wil en het geloof zijn er. Er is een besef dat er iets historisch kan uitkomen. Maar we willen onze tijd nemen. Geen holderdebolder. Er is maar een akkoord als er een akkoord is over alles. 60 procent is niet voldoende. We beslisten daarom onszelf geen timing meer op te leggen. Onderhandelen met een deadline dwingt je in een keurslijf en geeft een andere dynamiek'.

Honderd jaar

Hautekiet ontkent dat er onverwachte obstakels zijn opgedoken. Details over mogelijk knelpunten wil hij niet kwijt. De brexit en de coronacrisis zijn volgens hem geen katalysatoren om het fusieproces te versnellen. 'Die twee elementen - hoe belangrijk ook - bepalen niet of we sneller moeten gaan of niet. We moeten een overeenkomst hebben die hopelijk voor de volgende honderd jaar geldt. Dat heeft tijd nodig'.

'De gesprekken verlopen constructief en sereen', beaamt topman Jacques Vandermeiren van de Antwerpse haven. 'Maar er moet niet per se in september tot een akkoord komen. Belangrijk is dat het goed is. We zien wel wanneer ons schip in de haven aanloopt. Is het nu september, oktober of januari. Il faut donner du temps au temps. Maar het zal zeker niet langer duren dan de 486 dagen die de politici nodig hebben om een volwaardige regering op de been te brengen (lacht).'

Nieuw plaatje

Een van de redenen waarom het overleg 'slabakt' is dat bij de politici in de raden van bestuur van de havens een 'mentale shift' nodig is, is te horen. De onderhandelingen worden gevoerd door de aandeelhouders van de havens. De Antwerpse haven wordt beheerd door het Havenbedrijf Antwerpen, een nv van publiek recht met de stad Antwerpen als enige aandeelhouder. Zeebrugge wordt bestuurd door de MBZ, een nv met de stad Brugge als hoofdaandeelhouder.

Beide raden van bestuur worden voor grotendeels bevolkt door politici. De voorzitters zijn politici: in Antwerpen is dat Annick De Ridder (N-VA), in Zeebrugge Dirk De fauw (CD&V). Zij worden met een compleet nieuw plaatje geconfronteerd. Ze moeten wennen aan de idee dat ze in de toekomst niet langer alleen aandeelhouder zijn van de nieuwe fusiehaven.

Eén CEO

De raden van bestuur samenvoegen in één grote haven - waarin Antwerpen ongetwijfeld een dominante rol krijgt - creëert ook een andere dynamiek . Beide aandeelhouders moeten in de toekomst samen belangrijke beslissingen nemen die niet altijd voor beide havens optimaal zijn.

Als het tot een verregaande fusie komt - beide CEO's geloven van wel - wordt ook gekozen voor één ceo. Die job gaat bijna zeker naar de topman van de haven van Antwerpen, Jacques Vandermeiren. Tom Hautekiet - die pas in oktober officieel begint, maar al maanden de samenwerkingsgesprekken volgt - wist al bij zijn sollicitatie dat hij genoegen moest nemen met een 'tweede rol' in de nieuwe fusiehaven.