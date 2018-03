Antwerpen en Zeebrugge sluiten havenfusie niet uit

Meer vertrouwen

De haven van Antwerpen en Zeebrugge lieten in januari duidelijk verstaan dat ze opnieuw praten over samenwerking.

'Waarom zouden we op vlak van de brexit niet kunnen samenwerken', zei Vandermeiren bij de voorstelling van de Antwerpse havencijfers in januari. 'Idem voor mobiliteit of de digitale platforms in beide havens voor de havengebruikers. Daarover lopen gesprekken.' Vandermeiren stipte toen aan dat er meer vertrouwen is dan vroeger. 'De samenwerking is spontaan gekomen omdat de uitdagingen dezelfde zijn'.

Tijdens de voorstelling van de Zeebrugse jaarcijfers in januari liet Landuyt een gelijkaardig geluid horen. 'Er is opnieuw een positieve wil om samen te werken. We zijn bereid om alle mogelijkheden te bekijken.' Toen zei hij wel dat een fusie niet aan de orde is en ook niet nodig.