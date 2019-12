Antwerpse haven boekt allicht nieuw recordjaar met 1,3 procent groei

De haven van Antwerpen verwacht in 2019 een zevende recordjaar op rij te realiseren, dankzij een groei van 1,3 procent naar een totale overslag van 238 miljoen ton cargo.

Dat is maandag bekendgemaakt op een persconferentie. De groei is vooral te danken aan de containeroverslag (+ 6,2 procent in aantal ton) en de droge bulk (+3,4 procent). Breakbulk (-13 procent) en vloeibare bulk (-4,4 procent) kenden een moeilijk jaar.