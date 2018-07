Antwerpse haven boekt overslagrecord

Na een record eerste kwartaal, kende de haven van Antwerpen ook een uitstekend tweede kwartaal. Mei was zelfs de beste maand ooit. De overslag lag met 118 miljoen ton 6,5 procent hoger dan in dezelfde periode vorig jaar.

De grootste driver was de containeroverslag. Die steeg in volume met 8,2 procent tot 66,2 miljoen ton. Dat betekent dat meer dan de helft van de tonnage die in Antwerpen wordt overgeslagen in containers wordt aan- en afgevoerd. In aantal containers bedroeg de groei 8,3 procent. Er gingen 5,56 miljoen (twintig voet-) containers over de kades.