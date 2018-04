Antwerpse haven is niet sexy genoeg

De Antwerpse haven draait als een tierelier, maar geschikt werkvolk vinden is een probleem. Een nieuwe imagocampagne moet werken in de haven sexier maken.

‘We zijn met 60.000 werknemers de grootste werkgever van het land, maar toch staan we bij veel mensen niet op de toplijst om werk te gaan zoeken’, zegt Stephan Vanfraechem, topman van Alfaport Voka, de koepel van de private havensector in de Antwerpse haven.

‘De haven wordt bij velen nog altijd geassocieerd met grote schepen, kranen, containers en havenarbeiders. Maar er zijn zoveel meer andere jobs - commerciële en administratieve bedienden, boekhouders, planners, magazijniers - die ook moeten ingevuld worden. Die rijkdom aan banen is onvoldoende gekend.’

Imagocampagne

Om dat te verhelpen, lanceert Alfaport een nieuwe imagocampagne via Facebook, Instagram en youtube. Die zet de haven in de spotlights als een ‘spannende en unieke’ werkomgeving. Er is ook een overzicht van de openstaande vacatures in de haven. Vanfraechem: ‘We willen bij de werkzoekenden en de studenten binnen geraken. Mensen die de haven onvoldoende kennen.’

Met onze nieuwe imagocampagne willen we vooral werkzoekenden en studenten warm maken voor een job in de haven Stephan Vanfraechem Directeur Alfaport Voka

'Mensen weten niet wat ze allemaal kunnen doen in de haven', beaamt de 25 jarige Eefje Morrren. Ze figureert in het promotiefilmpje en is data-analiste bij Ahlers, waar ze zorgt voor de logistieke datadoorstroming.

‘In de haven wordt duurzaamheid, technologie en ecologie steeds belangrijker. Dat moet jongeren zeker aantrekken. Als ik mijn vrienden vertel over mijn job, zijn ze vaak verbaasd dat ik in de haven werk. Zonder die uitleg zetten velen waarschijnlijk nooit de stap naar de haven. Daarom is die campagne een goed idee.'

Voor het aanwerven van mensen werkt Alfaport nauw samen met de VDAB en interimkantoren, wat goed werkt. Maar interne opleidingen bij bedrijven en recrutering op hogescholen en stageplaatsen worden een must.

Uit een rondvraag bij de havenbedrijven blijkt immers dat vacatures minder snel worden ingevuld. Twee jaar terug stond een vacature gemiddeld drie maanden open, nu is die termijn verdubbeld, aldus Vanfraechem. Dat heeft alles te maken met de economische groei die zorgt voor een grotere krapte op de arbeidsmarkt.

Zelfde visvijver

In haar zoektocht naar commerciële en administratieve bediendes, logistieke planners, ingenieurs en IT’ers vissen de havenbedrijven in dezelfde vijver als de meer 'traditionele' sectoren. ‘Vandaar onze taglijn in de campagne: #myjobisbetterthanyours’, lacht Vanfraechem.

Zo maakte Umicore onlangs bekend dat het 200 mensen zoekt voor zijn recyclagefabriek in Hoboken. De Belgische materiaaltechnologiegroep zoekt machine-operatoren, onderhoudstechnici en bediendes. Busbouwer Van Hool zoek voor zijn fabriek in Lier 240 mensen, hoofdzakelijk technische geschoolde productiemensen, ingenieurs, aankoop-en naverkoopmensen.

Mobiliteit

Of de Antwerpse mobiliteit een extra hinderpaal vormt? ‘Het speelt mee', zegt Vanfraechem, 'maar we zijn voor alle duidelijkheid niet de enige regio die met mobiliteitsproblemen kampt. Het vergt alleen meer creativiteit om het op te lossen. Mobiliteit is echter geen onoverkomelijk probleem om mensen te vinden, zo blijkt bij de bedrijven. Bovendien zien we dat jongeren veel minder in autotermen denken. Het mobiliteitsprobleem moet natuurlijk verder worden aangepakt. De Antwerpse fiets- en waterbussen zijn een goed begin'.