Antwerpse haven krijgt investering van 400 miljoen

Sea-Invest ontpopt zich tot een van de grootste investeerders in de Antwerpse haven. De afgelopen tien jaar pompte het bedrijf zo’n 1 miljard euro in Antwerpen, onder meer in opslagtankterminals. Dat gebeurde in joint ventures met Glencore en Total. Nu gaat het samen met MOL Chemical Tankers uit Japan.

Het project is uitstekend nieuws voor de haven, die echter nog altijd op zoek is naar een grote investeerder voor de voormalige Opel-site. Verschillende bedrijven meldden zich, maar het Antwerpse havenbestuur hoopt nog altijd op één grote speler die actief is in de circulaire economie of in een industrie met veel toegevoegde waarde. Die is er nog niet. Daarom wordt de zoektocht naar die ‘grote investeerder’ met een jaar verlengd.