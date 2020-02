Antwerpse haven vreest grote impact coronavirus

Het Antwerpse havenbedrijf verwacht dat de aan- en afvoer van containers uit China een enorme impact zal ondervinden van het coronavirus. 'Er zijn redenen om gealarmeerd te zijn.'

De totale containeroverslag in de Chinese havens is tussen 20 januari en 6 februari met meer dan 20 procent gedaald. Containerlijnspecialist Alphaliner verwacht dat de Chinese containertrafiek met 6 miljoen TEU-containers zal dalen in het eerste kwartaal. Vorig jaar bedroeg de totale Chinese containeroverslag meer dan 250 miljoen TEU (standaardcontainers).

Dat heeft gevolgen in Antwerpen. Voor de haven is China een erg belangrijk handelsland. 'Onze containervolumes op China groeiden in 2019 met 16 procent tot 1,39 miljoen TEU', zegt een woordvoerder van het havenbedrijf. 'Als we dit jaar de totale trafiek van één maand verliezen, zal er 115.000 TEU minder verscheept worden'. Dat komt neer op een daling met 7 procent tegenover 2019.

Maar als de situatie langer aanhoudt, kan dit zelfs nog verhogen. In Antwerpen wijst men er op dat de impact van het coronavirus op de logistieke keten veel groter is dan bij de SARS-epidemie in 2002-2003 omdat de Chinese economie nu veel groter is.

Zeebrugge

Ook de haven van Zeebrugge verwacht gevolgen voor de containertrafiek door het coronavirus. Bij de Zeebrugse CSP-containerterminal zijn al enkele schepen van en naar China geschrapt.