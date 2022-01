Antwerpse haven wordt slim dankzij digitale tweelingzus

De Antwerpse haven neemt over enkele weken haar Digital Twin in gebruik, een geavanceerd digitaal zenuwstelsel, dat realtime wordt gevoed met de duizenden gegevens die sensoren, camera’s en drones in de haven elke seconde uitspuwen. Door daar artificiële intelligentie op los te laten, maakt de Antwerpse haven een kwantumsprong die wereldwijd interesse opwekt. 'Alleen als onze haven slim wordt, kan ze nog uitbreiden.'