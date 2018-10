Arriva wil nog dit jaar treinverbinding Luik-Maastricht-Aken opstarten

Een trein van Arriva is momenteel in België voor testritten. Die zijn nodig om de toelatingen te krijgen om het Belgische spoornet te mogen gebruiken.

'Het doel is om vanaf de start van de dienstregeling 2019 (dus vanaf 9 december 2018) te rijden tussen België (Luik-Guillemins), via Nederland (Maastricht) naar Duitsland (Aachen Hauptbahnhof), en omgekeerd', zegt Arriva.

De maatschappij heeft in totaal acht treinen besteld die op de 'Drielandenlijn' zouden moeten gaan rijden. Ze zegt dat er voor de nieuwe route in België wordt samengewerkt met spoorwegmaatschappij NMBS.

Arriva is een dochteronderneming van Deutsche Bahn, die regionale passagiersvervoerdiensten aanbiedt buiten Duitsland. In Nederland is ze onder meer actief in de provincie Limburg.