Auto's volproppen voor verscheping kan niet meer

Al in 2002 is in de haven van Antwerpen een met tweedehandsvoertuigen geladen schip van de rederij Grimaldi uitgebrand.

Bedrijven of particulieren die tweedehandsauto's verschepen naar West-Afrika kunnen die vanaf volgend jaar niet langer volstouwen met allerlei spullen. De Antwerpse haven verstrengt haar regels.

Antwerpen is de belangrijkste Europese haven voor de verscheping van tweedehandsvoertuigen. Het gros van die auto's komt uit België - o.a. via de grootschalige auto-export vanuit Anderlecht - Frankrijk, Nederland en Duitsland. De hoofdbestemming is West-Afrika.

Ongeveer 80 procent van de ongeveer 300.000 tweedehandsvoertuigen - personenauto's, bestelwagens en trucks - die jaarlijks vanuit de Antwerpse haven worden verscheept, bevat 'bijlading'. Een mooi woord voor een amalgaam aan producten en persoonlijke bezittingen die door de eigenaars in de tweedehandsvoertuigen worden gepropt - maar in principe wel moeten worden aangegeven aan de douane - om goedkoop ter bestemming te geraken.

Dat gaat van wasmachines, motorblokken, autobanden tot alle soorten consumentengoederen. Sinds 2012 geldt wel een verbod op de verscheping van autowrakken.

Eind vorig jaar verstrengde de Antwerpse haven haar reglement voor bijladingen en mochten voertuigen maar op halve hoogte meer worden gevuld. Maar vorig jaar vlogen twee autoschepen van de Italiaanse rederij Grimaldi op zee in brand - een is zelfs gezonken - omdat ergens aan boord bijlading, vermoedelijk batterijen, vuur had gevat.

Overleg met de sector toonde aan dat de bestaande controle en reglementering onvoldoende waren om de veiligheid op zee en op de terminals te garanderen. Daarom beslist de Antwerpse haven dat tweedehandspersonenwagens en kleine bestelwagens vanaf volgend jaar geen bijlading meer mogen hebben. Voor grotere bestelwagens, trucks en trailers mag de bijlading het toegestane maximumgewicht van het voertuig niet overschrijden.

Grimaldi

'De controle op al die voertuigen was een zware klus', zegt directeur Luc Arnouts van het Antwerpse Havenbedrijf. 'De milieu-inspectie moet toezien of er geen afval of lekkende vracht in de voertuigen zit. Als Havenbedrijf moeten wij erover waken dat er op de terminal geen ongelukken gebeuren met kantelende of verschuivende vrachten.'

De twee belangrijkste spelers in het maritieme transport van tweedehandsvoertuigen vanuit Antwerpen - Sallaum Lines en Grimaldi - gaan nog een stap verder. Zij zullen enkel nog bijlading op trucks aanvaarden. Arnouts: 'Dat betekent dat we ons enkel nog moeten concentreren op de controle van trucks.' Grimaldi - de grootste maritieme transporteur van tweedehandsvoertuigen in West-Europa - breidt die maatregel zelfs uit naar zijn volledige Europees netwerk.

Rotterdam

Of Arnouts niet vreest dat Antwerpen op die manier zijn trafiek van tweedehandsvoertuigen kwijtspeelt aan Rotterdam, dat al langer jaloers is op de Antwerpse dominantie in die sector? Arnouts: 'Ik denk niet dat de trafiek naar Nederland verschuift. Ook Nederland zit niet te wachten op met spullen volgepropte voertuigen. Ook daar spelen duurzaamheid en milieu een steeds belangrijkere rol.'

De strengere regelgeving van de afgelopen jaren leidde wel tot een daling van de uitvoer van tweedehandsvoertuigen. In 2014 exporteerde Antwerpen nog zowat 450.000 stuks. Nu is dat een derde minder. Vanaf volgend jaar treedt bovendien in 15 Afrikaanse landen een nieuwe wet in voege die bepaalt dat ingevoerde voertuigen niet ouder mogen zijn dan tien jaar.

Arnouts: 'Dat heeft tot gevolg dat de business zich kan verduurzamen en blijven bestaan'. Antwerpen heeft van oudsher goede banden met Afrika. In Cotonu, de hoofdstad van Benin, is de haven van Antwerpen zelfs de officiële 'havenautoriteit'.

De verstrenging van de regels over bijlading heeft volgens Arnouts niets te maken met de war on drugs die nu in de Antwerpse haven woedt. 'Tweedehandsauto's zijn export. Als ik me niet vergis, worden drugs vooral vanuit Zuid-Amerika ingevoerd. Nee, onze invalshoek is vooral veiligheid.'