Bedrijven krijgen meer verkeersbelasting terug

De Vlaamse overheid betaalde vorig jaar ruim 260.000 euro verkeersbelasting terug aan bedrijven die vracht vervoerden via de weg in combinatie met het spoor of het water.

Sinds begin 2017 kunnen bedrijven die ervoor kiezen hun vrachtvervoer deels via het spoor of water af te leggen een gedeeltelijke of volledige terugbetaling van hun verkeersbelasting krijgen. In aanslagjaar 2018 betaalde de Vlaamse overheid voor 262.411 euro verkeersbelasting terug. Dat is 10 procent of ruim 24.000 euro meer dan het jaar ervoor. Ook het aantal ritten dat via gecombineerd vervoer verloopt, is toegenomen. In 2018 waren dat er 56.258, 5,5 procent meer dan het jaar ervoor.

‘Het systeem kent een trage maar gestage groei’, zegt Vlaams minister van Financiën en Begroting Lydia Peeters (Open VLD). ‘Niet elk bedrijf kan overschakelen, maar elke vrachtwagen minder op de weg helpt de vergroening van ons verkeer.’

Of er een gedeeltelijke of een volledige terugbetaling van de verkeersbelasting is, hangt af van het aantal overslagverrichtingen, hetzij via het spoor, via binnenwateren of via de zee. Wie minder dan 100 overslagverrichtingen per jaar doet, krijgt een gedeeltelijke terugbetaling. Vanaf 100 verrichtingen volgt een volledige terugbetaling.