Belastingvrijstelling havens blijft illegale staatssteun

De Belgische belastingvrijstelling voor havens is een vorm van illegale staatssteun. Daarmee bevestigt het Europees Hof vandaag een eerder oordeel van de Europese Commissie uit 2017.

De Europese Commissie verplichtte België in juli 2017 al om de fiscale vrijstellingen voor de havens van Antwerpen, Brugge, Brussel, Charleroi, Gent, Luik, Namen, Oostende en die langs de kanalen in Henegouwen en Vlaanderen stop te zetten. Volgens de Commissie ging het om illegale staatssteun, omdat de havens zo een concurrentieel voordeel hadden, en er ook geen doelstelling van algemeen belang - zoals stimuleren van mobiliteit of multimodaal transport - mee werd gerealiseerd.