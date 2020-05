Belg investeert in 'rijdende zonneparken'

Een Nederlandse start-up, gefinancierd door een Belgische ondernemersfamilie, heeft de ambitie om het dak van duizenden vrachtwagentrailers te voorzien van dunne, flexibele zonnepanelen.

Martijn Ildiz, oprichter van IM Efficiency, gaat er prat op dat transporteurs op die manier jaarlijks tot 2.000 liter diesel per vrachtwagen kunnen besparen.

Het systeem van IM Efficiency bestaat uit drie componenten. Om te beginnen flexibele zonnepanelen - een paar millimeter dik - op het dak van een trailer. Daarnaast is er de batterij in de trailer om de energie op te slaan. En tot slot is er de software en elektronica die de energiestromen tussen de trailer en trekker aansturen. ‘Dat laatste onderdeel hebben we zelf ontwikkeld. Dat is de kern van onze technologie. Het is al bij al een eenvoudig idee, maar de uitwerking ervan is complex’, zegt Ildiz.

Koelkast en tv

Met IM Efficiency werkte hij een 'groene' oplossing uit voor het toenemende stroomverbruik door trucks. ‘Die stroom wordt opgewekt door een dynamo. Dat is een belasting op de motor en kost best veel brandstof’, legt Ildiz uit. ‘Een vrachtwagen is een rijdende computer geworden. Met almaar meer sensoren en toepassingen die stroom verbruiken. Rijstrookassistentie, dodehoekcontrole, enzovoort. En ook ingebouwde koelkasten bijvoorbeeld’, luidt het.

‘Nog belangrijker is het verbruik op momenten dat chauffeurs een rustpauze inlassen tijdens lange ritten. Je ziet ze dan soms stationair draaien, voor airco, televisie of laptop om te vermijden dat de batterij leeg raakt. Wij kunnen voldoende vermogen verwerken om het volledige stroomverbruik met zonnepanelen te dekken.'

5,5% Besparing Met 30 vierkante meter zonnepanelen op het dak kan de brandstofbesparing voor een vrachtwagen oplopen tot 5,5 procent of 2.000 liter diesel per jaar.

Ook in de autosector zijn de eerste elektrische modellen, met ingebouwde zonnepanelen in dak en carrosserie, in de maak. Maar Ildiz legt zich sinds de start in 2016 bewust toe op vrachtwagens. De technologie heeft intussen testen doorlopen, en in juni sturen de Nederlandse firma’s Vos Logistics en Emons Group als eerste voertuigen met zonnepanelen de weg op. Er lopen ook gesprekken met Belgische transporteurs. ‘Je zal onze zonnepanelen deze zomer in België zien rijden.’

Je zal onze zonnepanelen deze zomer in België zien rijden. Martijn Ildiz Oprichter IM Efficiency

Uit testen blijkt dat een vrachtwagen op die manier 3 à 5,5 procent brandstof kan besparen, afhankelijk van het type voertuig en het type traject. Dat betekent dat de besparing kan oplopen tot 2.000 liter per jaar. De mogelijkheden voor IM Efficiency zijn groot, als je weet dat in Europa meer dan 3 miljoen opleggers rijden. ‘Dat is een enorm potentieel aan rijdende zonneparken’, klinkt het.

Maar enig realisme is op zijn plaats. IM Efficiency zal tevreden zijn met 4.000 installaties in de komende jaren, in eerste instantie in de Benelux. Dat zou neerkomen op 25 voetbalvelden vol zonnepanelen. De installatie van een systeem met 30 vierkante meter zonnepanelen kost zo’n 7.000 euro.

Succesvolle exit

Om zijn ambities waar te kunnen maken haalde Ildiz de Belgische ondernemingsfamilie Vanherle - samen met twee Nederlandse financiers - aan boord. Die stapt in via de familiale holding RKW. ‘Het gaat om een investering tussen 50.000 en een half miljoen euro’, zegt Kris Vanherle zonder in detail te treden.