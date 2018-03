Belgie grijpt weer naast distributiecentrum

Zalando laat Waalse Dour-Elouges linkls liggen en kiest voor nieuw magazijn voor pakjes in Nederland.

Ondanks verwoede pogingen is ons land er niet in geslaagd het nieuwe distributiecentrum van de Duitse e-commercegigant Zalando naar België te lokken. Het Waalse Dour-Elouges grijpt naast de vestiging, melden meerdere bronnen. België ziet zo alweer een logistiek project, goed voor 1.500 jobs, aan zijn neus voorbijgaan. Het magazijn komt wellicht in Nederland.

Zalando had op het terrein nochtans al de nodige stappen ondernomen om het project mogelijk te maken. In de zomer van 2016 liep in Dour een openbaar onderzoek naar de mogelijke bouw van een distributiecentrum voor kleding en accessoires.

Onder de radar

De vastgoedgroep Goodman Belgium, die het project voor Zalando ontwikkelde, verkreeg in oktober 2016 de nodige vergunningen. De toenmalige plannen voorzagen in een gebouw met vier verdiepingen en de nodige kantoren en parkeerplaatsen. Al die tijd bleef de interesse van Zalando onder de radar.

Maar de Duitse gigant ziet nu af van het hele project. Drie factoren doen hem voor de noorderburen kiezen. Het bedrijf oordeelt dat de loonkosten gunstiger zijn in Nederland. Verder knapt het af op de beperkte mogelijkheden rond nachtarbeid in ons land en het woelige sociaal klimaat in Wallonië.

De Duitsers zouden de beslissing volgende week officieel maken. In een reactie weigert de e-commercereus commentaar over een magazijn in België of Nederland. ‘We bouwen ons netwerk met distributiecentra steeds verder uit. Zo zijn nieuwe magazijnen gepland in Polen en Zweden. Over België of Nederland kunnen we niets kwijt.’

Domper

De keuze voor Nederland is een domper, te meer omdat het bewuste magazijn vooral de Belgische en Franse markt zal moeten bedienen. De site in Dour-Elouges, op enkele kilometers van de Franse grens, leek daarom de geknipte plek. Voor welke locatie het bedrijf in Nederland kiest, is niet duidelijk.

Het is niet de eerste keer dat België naast een magazijn van een prominent e-commercebedrijf grijpt. In januari kondigde Amazon aan een distributiecentrum te openen in Mönchengladbach, op 50 kilometer van de Belgische grens. Ook Zalando heeft een magazijn in Mönchengladbach, met een oppervlakte van 130.000 m². Ook in Nederland verwerken ettelijke bedrijven, zoals Bol.com (Waalwijk), Coolblue (Tilburg) en Lidl (Roosendaal), hun pakjes.

Nachtarbeid

De Belgische logistieke succesjes zijn schaarser. Een van de uitzonderingen is Nike, dat in Laakdal drie magazijnen heeft. Vandaaruit stuurt het zijn kleding naar heel Europa en daarbuiten. Ook Lego organiseert zijn Europese e-commerce vanuit ons land.