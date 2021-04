België hangt forse claim boven het hoofd vanwege havenoperator DP World

De Belgische Staat moet mogelijk DP World een schadevergoeding van 150 miljoen euro geven. De haventerminaluitbater zegt dat bedrag verloren te zijn doordat de overheid de concessie terugnam op een gebied in de Antwerpse haven.

Dat blijkt uit een uitspraak van het arbitragehof van de Wereldbank in een geschil tussen de Belgische staat en de terminaluitbater DP World. Het nieuws staat in het transportmagazine Flows en wordt bevestigd door het Antwerpse Havenbedrijf. Het geschil draait rond een gebied van 40 hectare aan de oostzijde van het Deurgankdock in de Antwerpse haven. Die 300 meter kade behoorde aanvankelijk tot de concessie van DP World, maar het Havenbedrijf schoof het stuk in 2014 voor zeven jaar door naar MPET (MSC-PSA) omdat DP World het niet gebruikte. De uitspraak leidt er mogelijk toe dat de Belgische staat het bedrijf moet compenseren voor 150 miljoen euro.

Compensatie

DP World stapte in 2017 naar het Arbitragetribunaal van het 'Internationale Centrum voor Beslechting van Investeringsgeschillen' (ICSID), een onderdeel van de Wereldbank, om de regeling aan te vechten. Het Arbitragetribunaal heeft nu een 'tussenvonnis' uitgesproken, bevestigt het Antwerpse Havenbedrijf. Hoewel de gedeeltelijke terugname van de concessieovereenkomst zou zijn toegelaten, moet in een volgende fase van het arbitrageproces nog worden geoordeeld over een compensatievergoeding voor DP World.