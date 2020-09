Belgische eeuwelingen lanceren motor op waterstof

De Gentse motorenbouwer ABC en het scheepvaartbedrijf CMB van de familie Saverys lanceren een motor die werkt op waterstof en diesel. Met die wereldprimeur willen beide familiebedrijven boten, treinen en generatoren groener laten draaien.

Lukas Vanacker, Gent

De haven van Gent vierde donderdag een wereldprimeur. Na drie jaar ontwikkeling lanceerde de Belgische joint venture BeHydro haar eerste motor op waterstof.

Het gaat om een 'dual fuel'-motor, die op een combinatie van waterstof en wat diesel werkt. 'Wij zijn de eersten in de wereld die dit doen', zegt Alexander Saverys, de CEO van het Antwerpse scheepvaartbedrijf CMB, trots. 'Dit is een hoogdag.'

CMB bundelde voor de joint venture de krachten met de Gentse motorenfabrikant Anglo Belgian Corporation (ABC). De bedrijven haalden de grote middelen boven om hun eerste worp coronaproof te vieren. Een honderdtal gasten moest eerst zijn boule de Berlin zittend op een vaste plaats verorberen. Nadien keek iedereen vanop afstand toe hoe de twee CEO's elk op een aparte blauwe knop drukten, waarna een openschuivend gordijn de luidruchtige motor tevoorschijn toverde en Saverys het bijna op een dansen zette. 'Dit is de eerste keer sinds januari dat ik zo'n event meemaak', grijnsde een invité.

'De hemel op aarde'

Het grote voordeel van de waterstofmotor met een vermogen van 1 MW, waarmee die 3.000 gezinnen van elektriciteit zou kunnen voorzien, is de minimale CO2-uitstoot. De waterstof wordt geïnjecteerd en verbrand in de motor, waarbij waterdamp het restproduct vormt. Daardoor stoot de dual fuel-motor 85 procent minder CO2 uit. Binnen zes maanden komt BeHydro met zijn eerste zuivere waterstofmotor (‘mono-fuel’) zonder CO2-uitstoot. 'Onze motor is zero-emissie: geen NOx, geen CO2, geen partikels', zegt ABC-topman Tim Berckmoes. 'Dit is de hemel op aarde!'

De ontwikkeling kan volgens BeHydro leiden tot een massale vergroening van de nog erg vervuilende scheepvaart. Zo kan de motor worden gebruikt voor binnenschepen, sleepboten of visserijschepen, die vaak kunnen tanken en minder autonomie nodig hebben.

De nieuwe motor komt evengoed van pas in generatoren voor ziekenhuizen of treinen. 'De NMBS heeft 170 diesellocomotieven die wij kunnen ombouwen', stelt Berckmoes. De motor van BeHydro kan 40 treinwagons trekken, al moet dan een extra trailer met een voorraad waterstof aan de trein worden gekoppeld.

Antwerpse haven

In een eerste fase kan BeHydro in Gent 100 motoren op waterstof per jaar produceren. Het Antwerpse havenbestuur bestelde het eerste exemplaar. In 2022 moet de eerste sleepboot ter wereld op waterstof te water gaan in Antwerpen. 'Maar de komende maanden zullen nog veel bestellingen volgen', maakt Saverys zich sterk.

De bestaande nadelen van de waterstoftechnologie, zoals de prijs en de niet per se groene productie, relativeren beide CEO's. 'Dit is een goede oplossing voor de energietransitie', zegt Berckmoes. 'Ja, er is grijze, groene en blauwe waterstof en de prijzen liggen nog hoog. Maar wij willen tonen dat het kan. De overheid spreekt graag over de green deal. Dat zij nu maar het goede voorbeeld geeft.'

Het klimaatvoordeel moet de hogere aankoopprijs van een waterstofmotor compenseren. 'Een zuivere dieselmotor zou 30 procent meer vermogen ontwikkelen', zegt Berckmoes. 'Je moet dus 30 procent meer investeren, maar daarvoor krijg je een enorme CO2-bonus in de plaats.'

Subsidies

Opmerkelijk is dat twee oude familiebedrijven zich op de nagelnieuwe technologie storten. De motorfabrikant ABC, eigendom van de familie Froidbise, vierde in 2012 zijn honderdste verjaardag. De Compagnie Maritime Belge van de familie Saverys werd opgericht in 1895. 'CMB is een specialist in het opslaan en produceren van waterstof, ABC in het bouwen van gas- en dieselmotoren', zegt Berckmoes. 'Dat maakt er een interessante combinatie van.'

Saverys pionierde in 2017 met de Hydroville, een klein passagiersschip dat wordt aangedreven door een dieselmotor die waterstof verbrandt. Het wordt ingezet voor woon-werkverkeer naar het bedrijf. Voor de Olympische Spelen in Japan levert CMB volgend jaar de eerste ferryboot ter wereld op waterstof, die 80 mensen kan vervoeren. Het scheepvaartbedrijf investeerde volgens CEO Saverys al 'tientallen miljoenen euro's' in waterstof.

Subsidies kreeg BeHydro niet voor de ontwikkeling van de waterstofmotor. 'Wij wilden bewust geen subsidies omdat het zo sneller gaat en we zelf de kosten konden dragen', zegt Saverys. 'Maar voor de productie van waterstof tegen een goedkopere prijs zullen we wel steun nodig hebben.'

De Europese Commissie, die de CO2-uitstoot fors wil reduceren, zit mee in de boot. Klimaatcommissaris Frans Timmermans kondigde deze zomer grote investeringen aan in waterstof, waarvan hij de productie in Europa tegen 2024 wil verzesvoudigen. In Zeebrugge en Oostende staan de eerste grote waterstoffabrieken in de steigers.