Belgische reders verhogen piraterijalarm in West-Afrika

Corona leidt tot een opstoot van piraterij op zee. Het epicentrum is West-Afrika, waar opnieuw een schip werd gekaapt. De Belgische Redersvereniging verhoogt het alarmniveau voor Belgische schepen. 'Dit hebben we nog nooit meegemaakt.'

'Piraterij is een fenomeen van alle tijden', zegt topman Wilfried Lemmens van de Belgische Redersvereniging, 'maar wat we nu meemaken, is ongezien. Zaterdag hebben piraten in de Golf van Guinee zich voor het eerst toegang verschaft tot de citadel van een schip, een safe room met communicatiemiddelen waar de bemanning zich kan verschansen als ze wordt aangevallen.' Een gamechanger, is in de scheepvaart te horen.

De Mozart, een containerschip van Borealis Maritime, was op weg van Lagos naar Kaapstad toen het in de buurt van Sao Tomé werd aangevallen door zwaarbewapende piraten. 15 Turkse bemanningsleden werden gekidnapt, een opvarende werd gedood.

Wat met de Mozart gebeurde, kan volgens Lemmens met elk schip gebeuren. 'Ook met onze schepen. Daarom hebben we het alarmniveau voor alle Belgische schepen die in de regio opereren verhoogd van niveau 1 - er zijn er drie - naar niveau 2. We zijn constant in overleg met de federale overheid, de Belgische marine en de veiligheidsdiensten om de veiligheid te garanderen.'

Op twee baggerschepen hanteren we de hoogste safety- en securitymaatregelen. Vicky Cosemans Woordvoerster DEME

De Golf van Guinee aan de westkust van Afrika heeft een kuststrook van meer dan 6.000 kilometer en strekt zich uit van Dakar en Angola. Daartussen liggen een tiental landen. De Golf is al jaren de piratenhospot bij uitstek en wordt beschouwd als een van de gevaarlijkste vaarwateren ter wereld. Jaarlijks passeren er meer dan 20.000 schepen.

'We zijn heel actief in die regio en hebben er op dit ogenblik twee baggerschepen, waar we de hoogste safety- en securitymaatregelen hanteren', zegt Vicky Cosemans, woordvoerster van DEME. 'Wat die zijn, daar blijven we liever discreet over. Nu de zone tot een verhoogd risico is uitgeroepen, voeren we de regels aan boord nauwlettend uit.'

Ook de rederijen Exmar en Euronav hebben af en toe schepen die langs de Golf van Guinee varen. 'We nemen alle nodige maatregelen om crew en schip te beveiligen', is bij Euronav te horen. CMB zegt er uitzonderlijk te passeren. 'We proberen die regio te vermijden.'

Hotspot Nigeria

Tien jaar geleden lag de hotspot van de piraterij aan de Afrikaanse oostkust, ter hoogte van Somalië. Toen de scheepvaart zich ging organiseren en schepen richting Suezkanaal met de Operatie Atalanta militaire begeleiding kregen, incasseerde de piraterij zware klappen. Het epicentrum verschoof naar West-Afrika, naar de Golf van Guinee. Daar zijn vooral Nigeriaanse zeeroverbendes actief. Op zee stappen ze van grote vissersboten over op speedboten, waarna ze gericht, supergeorganiseerd en bewapend, tankers, bulk- en containerschepen aanvallen. Ze weten perfect welke vracht elk schip aan boord heeft.

De piraten zijn georganiseerd zoals de maffia en hebben wereldwijd spionnen. Wilfried Lemmens Afgevaardigd bestuurder Koninklijke Belgische Redersvereniging

Lemmens: 'Ze zijn georganiseerd als de maffia en hebben wereldwijd spionnen. Ze enteren schepen en komen aan boord met hun eigen kapitein en een volledig eigen bemanning. Vervolgens leiden ze de gekaapte schepen naar hun territoriale wateren. Daar laat de Nigeriaanse overheid geen militaire escortes toe. In die wateren pompen de piraten dan de (olie)producten over op eigen schepen. Schrijf maar op: in Nigeria is everybody involved.'

Omdat olie traden op de zwarte markt niet altijd even lucratief is - corona, de lage olieprijs en Nigeria's tweede recessie in vijf jaar duwden veel mensen in de werkloosheid - neemt de piraterij toe. Er worden ook meer bemanningsleden ontvoerd. Voor losgeld. Lemmens: 'Daarom vallen ze ook containerschepen aan, zoals de Mozart. Ze weten perfect hoeveel mensen aan boord zijn en wat de premies zijn die verzekeringsfirma's uitbetalen als losgeld.' Het gaat om sommen van rond 250.000 euro per bemanningslid.

Militaire escortes

Het Deense Maersk, de grootste containerrederij ter wereld die 15 procent van alle maritieme transport voor haar rekening neemt, luidde deze week de alarmbel. 'We zijn erin geslaagd de straat van Hormuz en de Indische Oceaan via internationale mandaten veiliger te maken. We moeten hetzelfde doen voor West-Afrika en ook daar meer militaire escortes inzetten.'

Een groot verschil met Somalië is dat Nigeria geen militaire schepen toelaat in zijn territoriale wateren. Wilfried Lemmens Afgevaardigd bestuurder Koninklijke Belgische Redersvereniging

'Er zijn er te weinig', zegt Lemmens. 'Maar het is niet evident om schepen langs die lange kuststrook - waar piraten tot 200 mijl in zee aanvallen - te beschermen. Het kan lang duren voor een militair schip hulp kan bieden aan een geënterd schip. Vanuit de citadel kan de bemanning militaire hulp inroepen, maar als zoals nu ook die wordt gekraakt, wordt het moeilijk. Een groot verschil met Somalië is dat Nigeria geen militaire schepen toelaat in zijn territoriale wateren.'

In het verleden werden al Belgische marineschepen ingezet in de Golf van Guinee om schepen te beschermen. Dat gebeurde in een internationale samenwerking. 'België werkt heel proactief mee', zegt Lemmens.

Belgische schepen kregen in 2012 als een van de eerste toelating van de overheid om gewapende mensen aan boord te nemen om zich te beschermen tegen piraterij. Rederijen onder Belgische vlag die toen een beroep deden op private armed guards waren de CMB-dochter Bocimar, Exmar, Euronav, DEME, Jan De Nul en Conti-Lines.

Ons land werd in 2009 voor het eerst met piraterij geconfronteerd toen de kleine steenstorter Pompeï, een schip van de baggeraars Jan De Nul en DEME, op 700 mijl voor de Somalische kust werd gekaapt. Er werd toen naar verluidt 2 miljoen euro losgeld betaald.